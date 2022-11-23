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Giriş Tarihi: 23.11.2022 09:19 Son Güncelleme: 23.11.2022 09:25

Beşiktaş'ta büyük değişim: Footbonaut

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’ta büyük değişim: Footbonaut

Beşiktaş, Borussia Dortmund'un futbol dünyasıyla tanıştırdığı "Footbonaut" üzerinde çalışıyor. Bu sistemle oyuncuların teknik kapasitelerinin yükseltilmesi, çabukluk ve pas isabet oranının artırılması amaçlanıyor. Özellikle altyapı için çok faydalı olacağına inanılıyor.

Beşiktaş'ta büyük bir tesisleşme atılımı yaşanıyor. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yer alan 3 numaralı saha, aralıkta güncellenmiş haliyle kullanıma açılacak. Eski çimlerin yerine, Vodafone Park'ta kullanılan hibrit çimin aynısı döşendi, zemine drenaj sistemi kuruldu. Sahada akşam antrenmanları olabilmesi için ışıklandırma sistemi de yapıldı.

ASIL ATILIM BEYKOZ'DA
İkinci aşamada, robotik bir antrenman sahası sistemi üzerine çalışılıyor. Asıl büyük atılım ise Beykoz'da hayata geçirilecek tesislerde olacak. Projesi revize edilerek tamamlanan tesislerde, kadın futbol takımı ve altyapı oyuncuları çalışma yapacak. İçerisinde tribünlerin de yer aldığı bir stat, biri kapalı, biri açık antrenman sahası ve oyuncuların kalacağı konaklama alanları bulunacak.

HEDEF ALT YAŞ GRUPLARI
Kapalı sahada örnek alınacak model ise Borussia Dortmund olacak. Siyahbeyazlı yöneticilerin, Alman devinin futbol dünyası ile tanıştırdığı "Footbonaut" sistemi üzerine çalışmalar yaptığı kaydedildi. Bu sistem ile futbolcuların teknik kapasitelerinin yükseltilmesi, çabukluk ve pas isabet oranının artırılması amaçlanıyor. Özellikle alt yaş gruplarından itibaren bu sistemle çalışılarak gençlerin yetenekleri pekiştirilecek.

FOOTBONAUT NEDİR?
Küp şeklindeki Footbonaut, futbolcuya çeşitli hızlarda toplar gönderiyor. Footbonaut'un tam ortasında bulunan oyuncu, kendisine otomatik olarak atılan topları en doğru yere göndermeye çalışıyor. Footbonaut, futbolcuların vuruşlarında ne kadar başarılı olduklarını bir bilgisayar grafiği halinde antrenörlere gösteriyor.

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Beşiktaş'ta büyük değişim: Footbonaut
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