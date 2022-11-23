Beşiktaş’ta büyük değişim: Footbonaut

ASIL ATILIM BEYKOZ'DA

İkinci aşamada, robotik bir antrenman sahası sistemi üzerine çalışılıyor. Asıl büyük atılım ise Beykoz'da hayata geçirilecek tesislerde olacak. Projesi revize edilerek tamamlanan tesislerde, kadın futbol takımı ve altyapı oyuncuları çalışma yapacak. İçerisinde tribünlerin de yer aldığı bir stat, biri kapalı, biri açık antrenman sahası ve oyuncuların kalacağı konaklama alanları bulunacak.