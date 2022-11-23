Beşiktaş’ta Masuaku ile yollar ayrılabilir

Beşiktaş'ta devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması gündemde olan isimlerin başında Arthur Masuaku geliyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in performasından memnun kalmadığı Demokratik Kongolu sol bek ile ocak ayında yollar ayrılabilir.
25 MAÇ 11'DE OYNARSA OPSİYON DEVREYE GİRECEK
Ancak Beşiktaş'ın West Ham United'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı 29 yaşındaki oyuncunun zorunlu satın alma opsiyonu olduğu ortaya çıktı. Sözleşme şartına göre Masuaku 25 maça ilk 11'de başlaması halinde opsiyonu devreye girecek.
12 maça ilk 11'de başlayan Masuaku, 13 karşılaşmada daha ilk 11'de yer alırsa bonservisi Beşiktaş'a geçecek. Beşiktaş zorunlu satın alma bedeli olarak West Ham United'a 2.2 milyon Euro ödeyecek. Arthur Masuaku ile de 3 yıllık sözleşme imzalanacak. (NTVSpor)