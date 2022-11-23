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Giriş Tarihi: 23.11.2022

Beyaz gömlek giyersem bazıları dikkat etmeli!

Beyaz gömlek giyersem bazıları dikkat etmeli!

G.Saray’a vedasından sonra ilk kez röportaj veren Fatih Terim’den çarpıcı mesajlar geldi: Hayatım boyunca gelişmeye ve dönüşmeye inandım. Gömleğimin renginden, yakasının duruşuna kadar. Beyaz gömlek giyersem, dikkat etmesi gerekenler olabilir. ‘O isim, şu camianın sembolü’ dediğimiz kişilerin hızlı bir şekilde yer değiştirdiği bir futbol dünyasındayız. Ve bazı ceketler, birtakım insanlara büyük geliyor

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon, dönemin başkanı Burak Elmas tarafından görevine son verilen Fatih Terim, suskunluğunu bozdu. Turkuvaz Medya bünyesinde yayımlanan GQ dergisine röportaj veren Terim, "Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator Fatih Terim... Sıralamada geleceğimiz yeni hikâyenizin ilk cümlesi nedir?'' sorusuna verdiği "Herkesin kendi adına bir tahmini olabilir ama bekleyelim ve görelim..." cevabıyla heyecan yarattı, mesajlarıyla da dikkat çekti. İşte röportajdan öne çıkanlar:

ÖZÜMÜ HİÇBİR ZAMAN KAYBETMEDİM
Hayatım boyunca gelişmeye ve dönüşmeye inandım. Özümü kaybetmedim ancak farklı açılardan bakmaya çalıştım. Sadece marka olduğu veya sadece üzerimde iyi duracağını düşündüğüm için tercih etmedim giydiklerimi. Beni ifade etsin istedim. Bir gömlek giyersem ya da ceket; ayakkabım, kolumdaki bir bileklik veya saat aynı rengi orada da görürsünüz. Gömleğimin renginden, yakasının duruşuna kadar hiçbir şeyi tesadüf diye düşünmeyin. Bir de, beyaz gömlek giyersem, dikkat etmesi gerekenler olabilir. (Gülüyor)

BULUNDUĞUM YERİ HEP SAHİPLENDİM
Çalıştığım her yerde hep daha fazlasını yapmak istedim. Galatasaray'da, Milli Takım'da, İtalya'da, Göztepe'de, Ankaragücü'nde ve futbolculuk dönemimde Adana Demirspor'da hep çok sahiplendim. Futbolda bazı nüanslar ve onların getirdiği sonuçlara ilişkin verdiğiniz kararlar geleceği belirleyebilir. Biz 1996-2000 arasındaki dört şampiyonluğun temellerini çok sağlam attık, bunun meyveleri toplandı. Eskiden 'O isim şu camianın sembolü' dediğimiz kişilerin hızlı bir şekilde yer değiştirdiği bir futbol dünyasındayız. Artık gündemler çok hızlı değişirken, hafızalar çabuk siliniyor. Ve bazı ceketler de birtakım insanlara büyük geliyor.



LİDER TEK HAREKETİYLE ÇEVRESİNİ ETKİLER
Babam, benim en büyük öğreticimdi. Küçük yaşlardan itibaren mücadele etmeyi, vazgeçmemeyi ondan öğrendim. Bazen kimsenin aklına gelmeyen işler yapabilirsiniz, takıma şok etkisi vermek için. Dizilişi değiştirebilir, pozisyonları farklılaştırabilirsiniz. Risk alırsınız, rakibe kazanmak istediğinizi hissettirirsiniz. Lider, yaptığı tek hareketle çevresindeki insanları etkiler. Düşme lüksünüz yoktur, yaşadığınız hayal kırıklığını belli etmemeniz gerekir. Psikolojiden, empatiden anlamalısınız. Bunun için herkesin, çalışanların, oyuncunun, yöneticinin, taraftarınızın, aynı hedefe, hiçbir şüphe duymadan odaklanmasını sağlamalısınız. Bunlar bir araya gelince, "Türkler otobüse binmeden maç bitmez" dedirtebilirsiniz.

KREDİLER BAŞARILARLA KAZANILIYOR
Belgeselindeki 'Kalabalıklar içinde bir yalnızım' sözü hatırlatılan Terim, "8 Süper Lig, 5 Süper Kupa, 3 Türkiye Kupası, 3 TSYD Kupası, UEFA Kupası... Gurur duyduğum ama sanki böyle söyleyince kolay gibi duran bir tablo. Elde ettiğiniz krediler de bu başarılarla kazanılıyor. Beni yalnızlaştırdı mı? Aslında hayır. Bu hayattaki en ağır hislerden biri, karar vermektir. Ben herkesi dinlerim. Herkesin görüşü önemlidir benim için. Kimseye, "O nereden bilecek" diye yaklaşmam" diye konuştu.

GÜNÜ KURTARMAKTAN ALTYAPIYA ENERJİ YOK
Milli Takım teknik direktörüyken söylediği "Bir oyuncu yetiştirmek şampiyon olmaktan daha önemlidir" sözü hatırlatılan ve Türkiye'deki altyapıyı değerlendirmesi istenen Terim şunları söyledi: "Bugün altyapıdan önce üstyapıda çözüm bekleyen sorunlar var. A takımlar düzeyinde tesisi, stadı olmayan veya standartlara uymayan kulüplerimiz bulunuyor. Adil bir rekabetten söz edebilir miyiz bu ortamda? Çözümün altyapıda olduğunu herkes biliyor ve söylüyor. Fakat günü kurtarmaktan yetenek kurtarmaya zaman, kaynak ve enerji kalmıyor."

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Beyaz gömlek giyersem bazıları dikkat etmeli!
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