Beyaz gömlek giyersem bazıları dikkat etmeli!

G.Saray’a vedasından sonra ilk kez röportaj veren Fatih Terim’den çarpıcı mesajlar geldi: Hayatım boyunca gelişmeye ve dönüşmeye inandım. Gömleğimin renginden, yakasının duruşuna kadar. Beyaz gömlek giyersem, dikkat etmesi gerekenler olabilir. ‘O isim, şu camianın sembolü’ dediğimiz kişilerin hızlı bir şekilde yer değiştirdiği bir futbol dünyasındayız. Ve bazı ceketler, birtakım insanlara büyük geliyor
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon, dönemin başkanı Burak Elmas tarafındangörevine son verilenFatih Terim, suskunluğunu bozdu. Turkuvaz Medya bünyesinde yayımlanan GQ dergisine röportajveren Terim, "Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator Fatih Terim... Sıralamada geleceğimiz yeni hikâyenizin ilk cümlesi nedir?'' sorusuna verdiği "Herkesin kendi adına birtahmini olabilir ama bekleyelimve görelim..." cevabıyla heyecan yarattı, mesajlarıyla da dikkat çekti. İşteröportajdan öne çıkanlar:
ÖZÜMÜ HİÇBİR ZAMAN KAYBETMEDİM
Hayatım boyunca gelişmeye ve dönüşmeyeinandım. Özümü kaybetmedimancak farklı açılardan bakmayaçalıştım. Sadece marka olduğu veyasadece üzerimde iyi duracağını düşündüğümiçin tercih etmedim giydiklerimi.Beni ifade etsin istedim.Bir gömlek giyersem ya da ceket; ayakkabım,kolumdaki bir bileklik veya saataynı rengi orada da görürsünüz. Gömleğiminrenginden, yakasının duruşuna kadarhiçbir şeyi tesadüf diye düşünmeyin.Bir de, beyaz gömlek giyersem, dikkat etmesigerekenler olabilir. (Gülüyor)
BULUNDUĞUM YERİ HEP SAHİPLENDİM
Çalıştığım her yerde hep daha fazlasını yapmak istedim. Galatasaray'da,Milli Takım'da, İtalya'da,Göztepe'de, Ankaragücü'nde vefutbolculuk dönemimde AdanaDemirspor'da hep çok sahiplendim. Futbolda bazı nüanslar ve onların getirdiği sonuçlara ilişkin verdiğiniz kararlar geleceği belirleyebilir. Biz 1996-2000 arasındaki dört şampiyonluğun temellerini çok sağlam attık, bunun meyveleri toplandı. Eskiden 'O isim şu camianın sembolü' dediğimiz kişilerin hızlı bir şekilde yer değiştirdiği bir futbol dünyasındayız. Artık gündemlerçok hızlı değişirken, hafızalar çabuksiliniyor. Ve bazı ceketler de birtakıminsanlara büyük geliyor.
LİDER TEK HAREKETİYLE ÇEVRESİNİ ETKİLER
Babam, benim en büyük öğreticimdi. Küçük yaşlardan itibaren mücadele etmeyi, vazgeçmemeyi ondan öğrendim. Bazen kimsenin aklına gelmeyen işler yapabilirsiniz, takıma şok etkisi vermek için. Dizilişi değiştirebilir, pozisyonları farklılaştırabilirsiniz. Risk alırsınız, rakibe kazanmak istediğinizi hissettirirsiniz. Lider, yaptığıtek hareketle çevresindeki insanlarıetkiler. Düşme lüksünüz yoktur, yaşadığınızhayal kırıklığını belli etmemenizgerekir. Psikolojiden, empatiden anlamalısınız. Bunun için herkesin, çalışanların, oyuncunun, yöneticinin, taraftarınızın, aynı hedefe, hiçbir şüphe duymadan odaklanmasını sağlamalısınız. Bunlar bir araya gelince, "Türkler otobüse binmeden maç bitmez" dedirtebilirsiniz.
KREDİLER BAŞARILARLA KAZANILIYOR
Belgeselindeki 'Kalabalıklar içinde bir yalnızım' sözü hatırlatılan Terim, "8 Süper Lig, 5 Süper Kupa, 3 Türkiye Kupası, 3 TSYD Kupası, UEFA Kupası... Gurur duyduğum ama sanki böyle söyleyince kolay gibi duran bir tablo. Elde ettiğiniz krediler de bu başarılarla kazanılıyor. Beni yalnızlaştırdı mı? Aslında hayır. Bu hayattaki en ağır hislerden biri, karar vermektir. Ben herkesi dinlerim. Herkesin görüşü önemlidir benim için. Kimseye, "O nereden bilecek" diye yaklaşmam" diye konuştu.
GÜNÜ KURTARMAKTAN ALTYAPIYA ENERJİ YOK
Milli Takım teknik direktörüyken söylediği "Biroyuncu yetiştirmek şampiyonolmaktan dahaönemlidir" sözü hatırlatılan ve Türkiye'deki altyapıyı değerlendirmesi istenen Terim şunları söyledi: "Bugün altyapıdan önce üstyapıda çözüm bekleyen sorunlar var. A takımlardüzeyinde tesisi, stadıolmayan veya standartlarauymayan kulüplerimizbulunuyor. Adil bir rekabetten söz edebilir miyiz bu ortamda? Çözümün altyapıda olduğunu herkes biliyor ve söylüyor. Fakat günü kurtarmaktan yetenek kurtarmaya zaman, kaynak ve enerji kalmıyor."