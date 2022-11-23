Beyaz gömlek giyersem bazıları dikkat etmeli!

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon, dönemin başkanı, suskunluğunu bozdu. Turkuvaz Medya bünyesinde yayımlananTerim, "Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator Fatih Terim... Sıralamada geleceğimiz yeni hikâyenizin ilk cümlesi nedir?'' sorusuna verdiğicevabıyla heyecan yarattı, mesajlarıyla da dikkat çekti.Sadece marka olduğu veyasadece üzerimde iyi duracağını düşündüğümiçin tercih etmedim giydiklerimi.Beni ifade etsin istedim.Gömleğiminrenginden, yakasının duruşuna kadarhiçbir şeyi tesadüf diye düşünmeyin.Bir de, beyaz gömlek giyersem, dikkat etmesigerekenler olabilir. (Gülüyor)Çalıştığım her yerde hep daha fazlasını yapmak istedim.Futbolda bazı nüanslar ve onların getirdiği sonuçlara ilişkin verdiğiniz kararlar geleceği belirleyebilir. Biz 1996-2000 arasındaki dört şampiyonluğun temellerini çok sağlam attık, bunun meyveleri toplandı. Eskiden 'O isim şu camianın sembolü' dediğimiz kişilerin hızlı bir şekilde yer değiştirdiği bir futbol dünyasındayız.Babam, benim en büyük öğreticimdi. Küçük yaşlardan itibaren mücadele etmeyi, vazgeçmemeyi ondan öğrendim. Bazen kimsenin aklına gelmeyen işler yapabilirsiniz, takıma şok etkisi vermek için. Dizilişi değiştirebilir, pozisyonları farklılaştırabilirsiniz. Risk alırsınız, rakibe kazanmak istediğinizi hissettirirsiniz.Psikolojiden, empatiden anlamalısınız. Bunun için herkesin, çalışanların, oyuncunun, yöneticinin, taraftarınızın, aynı hedefe, hiçbir şüphe duymadan odaklanmasını sağlamalısınız. Bunlar bir araya gelince, "Türkler otobüse binmeden maç bitmez" dedirtebilirsiniz.Belgeselindeki 'Kalabalıklar içinde bir yalnızım' sözü hatırlatılan Terim, "8 Süper Lig, 5 Süper Kupa, 3 Türkiye Kupası, 3 TSYD Kupası, UEFA Kupası... Gurur duyduğum ama sanki böyle söyleyince kolay gibi duran bir tablo. Elde ettiğiniz krediler de bu başarılarla kazanılıyor. Beni yalnızlaştırdı mı? Aslında hayır. Bu hayattaki en ağır hislerden biri, karar vermektir. Ben herkesi dinlerim. Herkesin görüşü önemlidir benim için. Kimseye, "O nereden bilecek" diye yaklaşmam" diye konuştu.Milli Takım teknik direktörüyken söylediğisözü hatırlatılan ve Türkiye'deki altyapıyı değerlendirmesi istenen Terim şunları söyledi: "Bugün altyapıdan önce üstyapıda çözüm bekleyen sorunlar var.Adil bir rekabetten söz edebilir miyiz bu ortamda? Çözümün altyapıda olduğunu herkes biliyor ve söylüyor. Fakat günü kurtarmaktan yetenek kurtarmaya zaman, kaynak ve enerji kalmıyor."