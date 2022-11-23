Bodrumspor zirve mücadelesine ortak olmak için galibiyete odaklandı

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Bodrumspor ligin 15'İnci haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Ligde son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Bodrumspor, zirve yarışına ortak olmak ve yeniden çıkış yakalamak için Denizlispor karşısında galibiyete kenetlendi. Maçın hazırlıklarına başlayan yeşil-beyazlı ekip Yalıçiftlik Tesisleri'nde sıkı bir idman çalışması yaptı. Kırmızı kart cezasından dolayı Erkan Değişmez ve sarı kart cezasından dolayı Kenan Özer'in Denizlispor karşılaşmasında forma giymeyeceği belirtildi. Ligde 21 puanla 7'inci sırada bulunan yeşil-beyazlı ekip Denizlispor maçı ile birlikte yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyor.

KALAN SON 5 MAÇ ÇOĞU ŞEYİ BELİRLER

Ligde oynanan son maçtaki mağlubiyetten sonra takımı değerlendiren Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Oyun olarak mottomuz düşüncemiz tamamıyla göze hoş gelen mücadele ruhu yüksek oyun oynamaktı. Tuzla maçında yaklaşık 80 dakika boyunca 10 kişi oynayan bir takım ve bununla beraber futbolun doğrularını sahaya yansıtan bir takım sadece skor alamayan bir takım. Dolayısıyla çok gol kaçırdık bu doğru ama hep söylüyorum hiç pozisyona girmemektense girip kaçırmayı tercih ederim. Ligin en çok gol atan ekiplerinden biriyiz ama girdiğimiz pozisyonlar orantıya vurduğumuz zaman en az gol atan ekibi konumuna düşüyoruz. Son maç için üzüntülüyüz. 10 kişi iyi mücadele etmememize rağmen talihsiz yediğimiz ikinci gol kendi ayağımızla topu verdik ama futbolun içerisinde bunlar var. Bulunduğumuz konum kötü değil ama daha iyi yapabiliriz önümüzde daha çok maç var. Ligin ilk yarısının bitmesine 5 maç kaldı, bu maçlarda en azami puanları alıp ikinci yarıya farklı bir şekilde girmek istiyoruz. Bu 5 maç çoğu şeyi belirler. Erkan kırmızı kart cezalısı, Kenan sarı kart cezalısı olduğu için Denizlispor maçında oynayamayacak. Onların haricinde eksiğimiz yok. Denizlispor takımı geçen sene aynı kadroyla inanılmaz derecede çıkış yapan ikinci yarının lideri ve küme düştü denilen takım ivme yakalayıp kümede kalmıştı. Takım aynı takım çok fazla değişiklik yok ama bulundukları yer iyi değil ama hoca değişikliğinden sonra ilk maçlarını kazandılar. Bizim için zor bir maç olacak onların da maçı kazanıp puanını 8 yapıp diğer rakiplerine yaklaşmak istiyor. Bizim için belki de bu zamana kadar oynadığımız en zor maçlardan bir tanesi olacak" dedi.

TAKIM İÇİN OYNAYAN BİR FORVETİM

Bodrumspor'un tecrübeli forveti Celal Dumanlı ise, "Ben Bodrumspor kariyerimde 5 farklı ligde oynadım. Hiçbir ligde kendime hedef koymadım ama her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu senede elimden gelenin en iyisini inşallah yapacağım. Ben mütevazı bir forvetim. Genelde savaşçı ve takım için oynayan bir forvet olduğum için gol sayım bu yüzden fazla değildir. Takıma katkı sağlayabildiğim kadar sağlayayım ben gol atmayayım ama takım galip gelsin önemli olan takım" diye konuştu.