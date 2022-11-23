Dünya Kupası’nda heyecan devam ediyor! Fas’ın rakibi Hırvatistan... | CANLI

2022 Dünya Kupası'nda F Grubu'nda Hırvatistan, Fas ile kozlarını paylaşıyor.. 2018 Dünya Kupası'nın finalisti Hırvatistan'ın hedefi bu kez elbette zafere uzanmak ancak daha gerçekçi hedef çeyrek final, yarı finale ulaşmak.

Fas ise Belçika, Hırvatistan ve Kanada'nın olduğu grubun ilk iki sırasını zorlamayı hedefliyor.

CANLI ANLATIM

Fas 0-0 Hırvatistan | İlk yarı oynanıyor

İLK 11'LER



Fas: Bounou, Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Amallah, Ziyech, En Nesyri, Boufal.

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Brozovic, Modric, Kovacic, Vlasic, Perisic, Kramaric.