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Giriş Tarihi: 23.11.2022 14:50 Son Güncelleme: 23.11.2022 14:50

Farioli için Rangers iddiası

Farioli için Rangers iddiası

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz’ın da formasını giydiği Rangers için İskoç medyasında Alanyaspor'un teknik direktörü Francesco Farioli'nin ismi geçiyor.

İskoçya Premier Lig'de lider Celtic'in 9 puan gerisinde kalmasının ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Rangers için dikkat çekecek bir iddia ortaya atıldı. Aynı zamanda milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın da formasını giydiği İskoç ekibinin teknik patronluk koltuğu için Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli'nin adı geçiyor.

DİĞER ADAYLAR BOSZ VE MIHAJLOVIC
Ibroxnews internet sitesinin haberine göre; Hollandalı teknik adam van Bronckhorst'tan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Ajax, Borussia Dortmund, Leverkusen ve son olarak Lyon'u çalıştıran Peter Bosz, Sampdoria, Milan, Bologna gibi takımlarda görev alan Sinisa Mihajlovic ile birlikte Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli de gündeme geldi.

Teknik adamlık kariyerine Karagümrük'te başlayan ve bu sezona kadar pro lisansı olmadan görev alan Francesco Farioli, son 4 maçına diplomasıyla çıktı. Alanyaspor kariyerinde 37 maça çıkan ve 1.68'lik puan ortalaması yakalayan İtalyan teknik adam, Karagümrük hikayesini ise 1.52 puan ortalamasıyla tamamladı. (Fanatik)

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Farioli için Rangers iddiası
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