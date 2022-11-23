Farioli için Rangers iddiası

DİĞER ADAYLAR BOSZ VE MIHAJLOVIC

Ibroxnews internet sitesinin haberine göre; Hollandalı teknik adam van Bronckhorst'tan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Ajax, Borussia Dortmund, Leverkusen ve son olarak Lyon'u çalıştıran Peter Bosz, Sampdoria, Milan, Bologna gibi takımlarda görev alan Sinisa Mihajlovic ile birlikte Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli de gündeme geldi.

Teknik adamlık kariyerine Karagümrük'te başlayan ve bu sezona kadar pro lisansı olmadan görev alan Francesco Farioli, son 4 maçına diplomasıyla çıktı. Alanyaspor kariyerinde 37 maça çıkan ve 1.68'lik puan ortalaması yakalayan İtalyan teknik adam, Karagümrük hikayesini ise 1.52 puan ortalamasıyla tamamladı. (Fanatik)