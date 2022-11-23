Kartal’da büyük değişim!

Beşiktaş'ta büyük bir tesisleşme atılımı yaşanıyor. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yer alan 3 numaralı saha, aralıkta güncellenmiş haliyle kullanıma açılacak.Sahada akşam antrenmanları olabilmesi için ışıklandırma sistemi de yapıldı.İkinci aşamada, robotik bir antrenman sahası sistemi üzerine çalışılıyor. Asıl büyük atılım ise Beykoz'da hayata geçirilecek tesislerde olacak. Projesi revize edilerek tamamlanan tesislerde, kadın futbol takımı ve altyapı oyuncuları çalışma yapacak.Kapalı sahada örnek alınacak model ise Borussia Dortmund olacak. Siyahbeyazlı yöneticilerin, Alman devinin futbol dünyası ile tanıştırdığısistemi üzerine çalışmalar yaptığı kaydedildi. Bu sistem ile futbolcuların teknik kapasitelerinin yükseltilmesi, çabukluk ve pas isabet oranının artırılması amaçlanıyor. Özellikle alt yaş gruplarından itibaren bu sistemle çalışılarak gençlerin yetenekleri pekiştirilecek.Küp şeklindeki Footbonaut, futbolcuya çeşitli hızlarda toplar gönderiyor. Footbonaut'un tam ortasında bulunan oyuncu, kendisine otomatik olarak atılan topları en doğru yere göndermeye çalışıyor. Footbonaut, futbolcuların vuruşlarında ne kadar başarılı olduklarını bir bilgisayar grafiği halinde antrenörlere gösteriyor.Serdar Saatçı, Beşiktaş'ın Avusturya kampındaki disiplinsiz davranışı nedeniyle kadro dışı bırakılmış, ardından da 1.5 milyon Euro bonservis + 1 milyon Euro bonus karşılığında Portekiz'in yolunu tutmuştu.Ancak Beşiktaş'ın, genç oyuncu konusunda satış sözleşmesine öncelik hakkı koydurduğu ortaya çıktı. Buna göre Serdar Saatçı'yı, Türkiye'den bir kulüp transfer etmek isterse ilk görüşme hakkı Beşiktaş'a ait olacak. Taraflar anlaşamazsa bu öncelik hakkının bir anlamı kalmayacak.