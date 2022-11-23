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Giriş Tarihi: 23.11.2022

Kupa dönüşü 2 yıllık imza

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Kupa dönüşü 2 yıllık imza

Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi bitecek Enner Valencia için hazırlıklara başladı. Yönetim, yaz döneminde tatil yapmadan kampa katılan, Giresun maçında grip olmasına rağmen oynamak isteyen Ekvadorlu oyuncuyu bırakmamaya kararlı

Fenerbahçe'deki 3. yılında olgunluk dönemini yaşayan Enner Valencia, takıma olan bağlılığı ve ortaya koyduğu performansla yeni sözleşmeyi adeta tırnaklarıyla kazıya kazıya aldı… Sarı-lacivertli yönetim, Dünya Kupası öncesi sezon sonunda anlaşması bitecek olan 33 yaşındaki oyuncu ile ön görüşme yapmış, yeni imza tarihi için Katar dönüşünü işaret etmişti. Valencia'nın milli takımı ile de başarılı bir performans sergilemesi ve tüm dünyanın dikkatini çekmesi, Fenerbahçe yönetiminin de elini çabuklaştırdı. Yönetim, futbolcunun kafasını karıştırmamak, Dünya Kupası'nda dikkatini bölmemek için menajeri ile temaslara başladı.

'TEKLİFLERE KAPALIYIZ'
Taraflar, yeni sözleşmenin maddeleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Anlaşmanın 2 yıllık olması planlanıyor. Valencia sezon başında milli takımda olmasına ve takıma geç katılma hakkı olmasına rağmen tatile gitmek yerine kampa gelmeyi tercih etmiş, grip olmasına ve iki idmanı kaçırmasına rağmen Giresun karşılaşmasında oynamıştı. Takımı sahiplenen bu davranışları da oyuncu ile yeni sözleşme yapılmasında attığı 13 gol kadar etkili oldu. Fenerbahçe, ocak ayında gelecek tekliflere kapalı.

1.7 MİLYON EURO KAZANIYOR
Fenerbahçe'nin 2020'de Tigres UANL'den bonservis ödemeden renklerine kattığı Enner Valencia şu an Fenerbahçe'de 1.7 milyon Euro kazanıyor.
Katar maçında 2 gol birden atan Ekvadorlu Enner Valencia sosyal medyadaki takipçi sayısını da artırdı. Yaklaşık 250 bin yeni üye ile 1 milyon takipçiye ulaştı. Tecrübeli yıldız için 272 bin tweet atıldı.

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Kupa dönüşü 2 yıllık imza
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