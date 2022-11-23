Kupa dönüşü 2 yıllık imza

Fenerbahçe'dekiEnner Valencia, takıma olan bağlılığı ve ortaya koyduğu performansla yeni sözleşmeyi adeta tırnaklarıyla kazıya kazıya aldı… Sarı-lacivertli yönetim, Dünya Kupası öncesi sezon sonunda anlaşması bitecek olanValencia'nın milli takımı ile de başarılı bir performans sergilemesi ve tüm dünyanın dikkatini çekmesi, Fenerbahçe yönetiminin de elini çabuklaştırdı.Taraflar, yeni sözleşmenin maddeleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.. Valencia sezon başında milli takımda olmasına ve takıma geç katılma hakkı olmasına rağmen tatile gitmek yerine kampa gelmeyi tercih etmiş, grip olmasına ve iki idmanı kaçırmasına rağmen Giresun karşılaşmasında oynamıştı. Takımı sahiplenen bu davranışları da oyuncu ile yeni sözleşme yapılmasında attığı 13 gol kadar etkili oldu.Fenerbahçe'nin 2020'de Tigres UANL'den bonservis ödemeden renklerine kattığı Enner Valencia şu an Fenerbahçe'de 1.7 milyon Euro kazanıyor.Katar maçında 2 gol birden atan Ekvadorlu Enner Valencia sosyal medyadaki takipçi sayısını da artırdı. Yaklaşık 250 bin yeni üye ile 1 milyon takipçiye ulaştı. Tecrübeli yıldız için 272 bin tweet atıldı.