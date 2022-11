Manchester City, Guardiola’nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı

Manchester City Kulüp Başkanı Khaldoon Al Mubarak, Pep Guardiola ile yeni sözleşme imzalanmasının ardından kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Al Mubarak, Guardiola'nın City'de çok önemli işler başardığını belirterek, "Pep'in Manchester City ile olan yolculuğu devam edeceği için çok mutluyum. Bu organizasyonun başarısına ve yapısına şimdiden çok fazla katkıda bulundu ve hala sahip olduğu enerji, açlık ve hırs göz önüne alındığında neyin mümkün olabileceğini düşünmek heyecan verici. Onun çok özel liderliği altında takımımız, tüm dünyada hayranlık uyandıran City tarzı bir futbolu sürekli oynayarak ve kendini geliştirerek çok şey başardı. Her City taraftarı gibi ben de ileride olacakları dört gözle bekliyorum" diye konuştu.



GUARDIOLA: DAHA İYİ BİR YERDE OLAMAM

Manchester City ile yeni sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu aktaran Pep Guardiola, "Kulüpteki herkese bana güvendikleri için ne kadar teşekkür etsem azdır. Burada mutlu ve rahatım. İşimi olabildiğince iyi yapmak için ihtiyacım olan her şeye sahibim. Bu kulübün bir sonraki bölümünün önümüzdeki on yıl için harika olacağını biliyorum. Son on yılda böyle oldu ve önümüzdeki on yılda da böyle olacak çünkü bu kulüp çok istikrarlı. İlk günden itibaren burada olduğum için özel bir şey hissettim. Daha iyi bir yerde olamam. Hala birlikte başarabileceğimiz daha çok şey olduğu hissine sahibim ve bu yüzden kalıp kupalar için savaşmaya devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



Guardiola, bütün kulvarlarda City'nin başında çıktığı 374 maçta 271 galibiyet elde ederek yüzde 72.4 galibiyet yüzdesi elde etti. City, bu karşılaşmalarda 921 gol atarken 2.46 gol ortalaması yakaladı.