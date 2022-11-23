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Giriş Tarihi: 23.11.2022

Nino’ya takip

YUNUS EMRE SEL
Nino’ya takip

Fluminense’nin 25 yaşındaki defans oyuncusunu listesine dahil eden bordo-mavilileri mali şartlar ve F.Bahçe’nin ilgisi zorluyor

Trabzonspor scout ekibinden bir yetkili, Brezilya'da kaldığı 2 hafta boyunca birçok maçı takip etmiş ve dikkat çeken isimleri kulübe bildirmişti. Yönetimin de rapor verilen isimlerden Fluminense'nin kaptanı Nino'yu öne aldığı öğrenildi. Devre arasında defansa takviye yapacak olan Karadeniz kulübünün, 25 yaşındaki Brezilyalı stoperin mali şartlarını sorduğu belirtildi. Ancak oyuncunun yüksek maliyeti sıkıntı yarattı.

KULÜBÜ GERİ ADIM ATMIYOR
Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan ve güncel değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen Nino için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu iddia ediliyor. Brezilya basını, Trabzonspor'un yanı sıra sarı-lacivertli kulübün de oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katma düşüncesinde olduğunu ancak Fluminense'nin yüksek bonservisten vazgeçmeyeceğini vurguladı.

VİSCA ARAYI KAPATIYOR
Bordo-mavili takımda sakatlığı geçen Edin Visca, ilk antrenmandaki fit görüntüsü ile dikkat çekti. Teknik ekibin geri dönüşünü sabırsızlıkla beklediği 32 yaşındaki futbolcunun, oynanan çift kale maçta takımının kazanmasında büyük pay sahibi olduğu öğrenildi. Takım izindeyken çalışmalarını sürdüren tecrübeli futbolcu, lig başlayana kadarki süreçte eksiklerini gidererek arkadaşlarıyla aynı seviyeye ulaşmayı amaçlıyor.

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