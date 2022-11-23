Nino’ya takip

Trabzonspor scout ekibinden bir yetkili, Brezilya'da kaldığı 2 hafta boyunca birçok maçı takip etmiş ve dikkat çeken isimleri kulübe bildirmişti.Devre arasında defansa takviye yapacak olan Karadeniz kulübünün, 25 yaşındaki Brezilyalı stoperin mali şartlarını sorduğu belirtildi. Ancak oyuncunun yüksek maliyeti sıkıntı yarattı.Brezilya basını,Trabzonspor'un yanı sıra sarı-lacivertlikulübün de oyuncuyukiralık olarak kadrosunakatma düşüncesinde olduğunuancak Fluminense'ninyüksek bonservisten vazgeçmeyeceğinivurguladı.Bordo-mavilitakımda sakatlığı geçen Edin Visca, ilk antrenmandaki fit görüntüsü ile dikkat çekti. Teknik ekibin geri dönüşünü sabırsızlıkla beklediği 32 yaşındaki futbolcunun, oynanan çift kale maçta takımının kazanmasında büyük pay sahibi olduğu öğrenildi. Takım izindeyken çalışmalarını sürdüren tecrübeli futbolcu, lig başlayana kadarki süreçte eksiklerini gidererek arkadaşlarıyla aynı seviyeye ulaşmayı amaçlıyor.