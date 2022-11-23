Ronaldo artık boşta!

Manchester United ile Cristiano Ronaldo arasındaki gerginlik, ayrılıkla sonuçlandı. İngiliz kulübü, 37 yaşındaki Portekizli yıldızın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığı vurgulanırken, Ronaldo'ya takıma katkılarından dolayı teşekkür edildi. İspanyol basınından Marca ise bu gelişmenin ardından Premier Lig kulüplerinden Newcastle United'ın, tecrübeli oyuncuya resmi teklifte bulunduğunu belirtti. CR7 de "Manchester United'ı çok seviyorum ve bu asla değişmeyecek. Yeni bir meydan okuma aramak için doğru zaman gibi geliyor" ifadelerini kullandı. Ronaldo, şu anda Dünya Kupası'nda forma giyen kulüpsüz tek oyuncu konumuna geldi…Yılın futbolcusuna verilen Altın Top'u (Ballon d'Or) 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo'nun yıldızı, teknik direktör Erik ten Hag ile barışmadı. Yedek kalmasından ve son dakikalarda oyuna girmesinden şikâyetçi olan yıldız futbolcu, Tottenham maçının bitmesini beklemeden stattan ayrıldı. Ardından kadro dışı kaldı ama sonra oynamaya devam etti. Gerginliğin yeniden alevlenmesine ise bir röportaj neden oldu. Ronaldo bir programda, Erik ten Hag'ın da aralarında bulunduğu birkaç kişinin kendisini kulüpten göndermeye çalıştığını ve ihanete uğramış hissettiğini söylemişti. ManU da Portekizli'nin posterini, stadı Old Trafford'dan kaldırdı.