Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri “Sambacılar" Dünya Kupası'nda sahne alıyor
Giriş Tarihi: 23.11.2022 11:06

“Sambacılar" Dünya Kupası'nda sahne alıyor

“Sambacılar Dünya Kupası’nda sahne alıyor

Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı olarak dikkati çeken Brezilya, Katar 2022'deki ilk maçında yarın Sırbistan ile kozlarını paylaşacak.

Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı olarak dikkati çeken Brezilya, Katar 2022'deki ilk maçında yarın Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Lusail Stadı'nda yapılacak G Grubu müsabakası, saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İranlı hakem Alireza Faghani yönetecek.

1930'dan bu yana düzenlenen 21 Dünya Kupası'na katılan tek ülke Brezilya, 5 kez şampiyonluğa ulaştı. Son şampiyonluğunu 2002'de elde eden "Sambacılar", yıldız futbolcusu Neymar'ın liderliğinde 20 yıl sonra tekrar dünya futbolunun zirvesine çıkmayı hedefliyor.

İki takım, Dünya Kupası'nda ikinci kez rakip olacak. 2018 Rusya'da oynanan grup maçını Brezilya 2-0 kazanmıştı.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise İsviçre ile Kamerun kozlarını paylaşacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Uzmanlar İstanbul ve Ankara’da da hissedilen Düzce depremini değerlendirdi: Gerçekten ilk defa gördüğüm bir olay
SON DAKİKA HABERİ! Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve Ankara'da da hissedildi
EYT SON DAKİKA: Yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olan emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yöntemi
SON DAKİKA | Terör yuvalarına ağır bombardıman! SMO hazırlıklarını yaptı: Emir bekliyor
Hıncal Abi'ye veda! Türk basınının asırlık çınarıydı
SON DAKİKA | Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Türkiye'de ilk dünyada 5. sırada olacak: Yusufeli Barajı açıldı
Son dakika: İstanbul Mecidiyeköy'de zincirleme kaza
Alay konusu oldular
SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo için beklenen son gerçekleşti! Manchester United yönetimi flaş kararı resmen açıkladı...
ABD’ye ‘Bölgeyi terk et’ mesajı
ARKADAŞINA GÖNDER
“Sambacılar" Dünya Kupası'nda sahne alıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA