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Giriş Tarihi: 23.11.2022

Selçuk İnan: İdolüm Terim

Selçuk İnan: İdolüm Terim
Şenol Can ile yollarını ayıran Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için önceki gün anlaşma sağladığı Selçuk İnan'a resmi sözleşmeyi imzalattı. İlk kez bir takımın başına geçen 37 yaşındaki çalıştırıcı, kendisine güvenenlere teşekkür ederek, "Hayatımda inanmadığım hiçbir şeyin peşinden gitmem. Kasımpaşa'da olmam benim için bir şans. Hedeflere beraber ulaşacağız. Örnek aldığım, başarılarını tekrarlamak istediğim bir isim var, o da Fatih Terim" dedi. İnan, 21 Temmuz 2020'de futbolculuk kariyerini sonlandırmıştı. Genç hoca, en son G.Saray formasıyla 2019-20 sezonunda ligin 32. haftasında Ankaragücü karşısında 13 dakika oynamıştı.

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Selçuk İnan: İdolüm Terim
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