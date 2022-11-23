Serdar Saatçı gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Ancak Beşiktaş'ın, genç oyuncu konusunda satış sözleşmesine öncelik hakkı koydurduğu ortaya çıktı. Buna göre Serdar Saatçı'yı, Türkiye'den bir kulüp transfer etmek isterse ilk görüşme hakkı Beşiktaş'a ait olacak. Taraflar anlaşamazsa bu öncelik hakkının bir anlamı kalmayacak.