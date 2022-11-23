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Giriş Tarihi: 23.11.2022 09:31 Son Güncelleme: 23.11.2022 09:48

Serdar Saatçı gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

SPOR SERVİSİ
Serdar Saatçı gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin istediği iddia edilen Serdar Saatçı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın, genç oyuncu Braga'ya gönderirken sözleşmesine öncelik hakkı koydurduğu ortaya çıktı. Yani Türkiye'den bir kulüp, Serdar'ı transfer etmek isterse ilk görüşme hakkı Beşiktaş'a ait olacak.

Beşiktaş'ta forma giyen genç stoper Serdar Saatçı, Avusturya kampındaki disiplinsiz davranışı nedeniyle kadro dışı bırakılmış, ardından da 1.5 milyon Euro bonservis + 1 milyon Euro bonus karşılığında Braga'nın yolunu tutmuştu.

Yeni takımında da umduğunu bulamayan ve Braga'nın 3. Lig'de yer alan rezerv takımına gönderilen Serdar'ın, Fenerbahçe'nin alternatif stoper listesinde yer aldığı ileri sürülmüştü.

Ancak Beşiktaş'ın, genç oyuncu konusunda satış sözleşmesine öncelik hakkı koydurduğu ortaya çıktı. Buna göre Serdar Saatçı'yı, Türkiye'den bir kulüp transfer etmek isterse ilk görüşme hakkı Beşiktaş'a ait olacak. Taraflar anlaşamazsa bu öncelik hakkının bir anlamı kalmayacak.

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Serdar Saatçı gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
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