Son dakika haberi: Ömer Üründül, Dünya Kupası'nı yerinden aktardı! "Tek sorun..."

SABAH Spor yazarı Ömer Üründül, 2022 Dünya Kupası ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

İşte Ömer Üründül'ün o yazısı:

Avrupa medyası, Katar 2022 için çok fazla olumsuz haber paylaşıyor, zaman zaman kötülüyor. Katılıyor musunuz bu yorumlara?



Birtakım aksaklıklar var ama çok kütü bir organizasyon olduğuna asla katılmıyorum. Normal olarak statların içinde güvenlik görevlileri gayet iyi davranıyorlar. Tek sorun, biraz maçlara gidiş gelişin zorluğu. Ama her yerde de buna benzer şeyler yaşadık. Örnek vermek gerekirse Paris'te oynanan Şampiyonlar Ligi finalindeki felaket organizasyon bozukluğunu unutmayalım. Şu ana kadar olumsuz bir tablo ile karşılaşmadım.



Stadyumlarda taraftarın rahatı için her şeyin düşünüldüğü konuşuluyor, sıcak havalardan dolayı dondurma ikram edildiği hatta koltukların altında klima olduğu söyleniyor, doğru mu? Yemeiçme bölümleri yeterli mi?



Evet, her koltuğun altında klima var. Aslına bakarsanız bir müddet sonra bu sizi rahatsız bile edebiliyor. Çünkü çok kuvvetli çalışıyor. Klima, hem koltuk altlarından vuruyor hem de üstten. Dışarıdan da terli geldiğiniz zaman sorun yaratabiliyor. Örneğin ben kafamı üşütmemek için bere takıyorum! İçeride dondurma ikramları da var. En çok dikkatimi çeken ise stat etrafında hiçbir şekilde yiyecek ve içecek satılmıyor. Her şey içeriden alınabiliyor.



BİLETİMİZİ ELLERİYLE KAĞIDA YAZDILAR!



Biletleme ile ilgili sorunlar çözüldü mü?



FIFA'nın e-ticket sistemi vardı. Aynı bizdeki Passolig gibi, FIFA'dan alınan biletler dijital şekilde oraya düşüyor. Pazartesi öğlen 11'de sistem çöktü. Hiçbir şekilde çalışmıyordu. Hatta İngiltere-İran maçında büyük olay çıkmış girememişler maça uzun süre. Biz de ABD-Galler maçında elle kâğıda yazılmış bilet aldık. Ama sonradan çözüldü… Aslına bakarsanız sistemin Katar ile ilgisi yok. Onun dışında statlara giriş ve çıkışlarda sorun yok. Ama işaretlerin yetersiz olduğunu gözlemledim. Örneğin medya merkezi nerede diye sorduğunuz zaman görevlilerin birçoğu sana olumlu cevap veremiyor.



Katılan ülkelerden ya da çevre ülkelerden gelen taraftarlar maça ilgi gösteriyor mu?



Maçlara ilgi gösteriyorlar. Mesela ABD-Galler maçındaydım. Her iki tarafın da seyircileri yaptıkları tezahüratlarla maçın renkli geçmesine katkı sağladılar.



GÜVENLİK SORUNU HİÇ YOK!



Taraftarlar, stat çevresinde ya da maçların oynanacağı şehirde keyifli zaman geçiriyor mu? Güvenlik endişesi var mı?



Güvenlik endişesini hiç görmedim. Kısa süredir buradayım. Otelim merkezde, orada zaman zaman taraftarlarla karşılaşıyorum. Hatta iki ülkenin taraftarları karşılaşıyor. Ama bir sıkıntı görmedim.



Bu 11. Dünya Kupası deneyiminiz. Öncekilerle kıyaslayabilirseniz neler diyeceksiniz?



Tam kıyaslama şimdilik yapamam. Biraz zamana ihtiyacım var. Her Dünya Kupası'nın hikâyesi başkaydı. Güney Afrika'da çok güzel günler geçirdim. Brezilya'da da keyifli günler geçirdim. Ama güvenlik ve hırsızlık gibi sorunlar da yaşadım. Rusya'da uçaklardaki sıkıntı dışında her şey normaldi. Katar'da ise şu ana kadar kişisel bir olumsuzluk yaşamadım.



STAT BOŞ KALDI, KAPILARI AÇTILAR



Biletsiz taraftar alındığı konuşuluyor. Tanık oldunuz mu?



Bazı maçlarda tribünler tam dolmadığı için 30. dakikadan itibaren kapıları açıyorlar. Biletsiz seyirci toplu şekilde içeri giriyor. Ben bu duruma ABD-Galler maçında şahit oldum. 30. dakika gibiydi, toplu halde girişten dolayı tribünlerde sıkıntı oldu. Bu duruma bir tedbir getireceklerdir



Dünya Kupası 5 şehirde 8 statta oynanıyor. Statlar arası ulaşım rahat mı?



Statlar arası ulaşım, trafik olmazsa çok rahat. Statların yakınında trafik başlıyor. Giriş-çıkışlarda zorluk yaşanıyor. Toplu taşıma gelişmiş düzeyde. Taraftarlar toplu taşıma kullanıyor. Bizim ilk gün gittiğimiz en uzak stada Uber ile 45 dakikada ulaştık. Sadece stada yaklaşınca zorlandık.