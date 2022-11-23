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Giriş Tarihi: 23.11.2022 11:54

Volkan Demirel'den Altay Bayındır'a telefon

Volkan Demirel’den Altay Bayındır’a telefon

Fenerbahçe'de formsuz bir dönemden geçen Altay Bayındır'a, uzun yıllar Sarı-Lacivertli takımda kaptanlık yapan Volkan Demirel'den destek geldi.

Bu sezon formsuz bir dönemden geçen Altay Bayındır'a, uzun yıllar Fenerbahçe'de kaptanlık yapan ve şu sıralar Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel'den destek geldi. Volkan Demirel, 17 yıl Fenerbahçe kalesini koruduktan sonra futbolu bırakmış, eldivenlerin yeni sahibi Altay Bayındır olmuştu. Genç file bekçisi bu sezon formsuz bir dönemden geçti.

TELEFONLA DESTEK
Bu süreçte kendisine en büyük desteğin, Sarı-Lacivertliler'de hocalığını da yapan Volkan Demirel'den geldiği öğrenildi. Şu anda Hatayspor'un başında olan 41 yaşındaki teknik adamın Altay'ı sık sık telefonla arayıp konuşarak kendisine moral aşıladığı ortaya çıktı. (Fanatik)

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Volkan Demirel'den Altay Bayındır'a telefon
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