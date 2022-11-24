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Giriş Tarihi: 24.11.2022 13:25

Fenerbahçe'nin golcüleri Valencia ile Batshuayi, Dünya Kupası'na iyi başladı

AA
Fenerbahçe’nin golcüleri Valencia ile Batshuayi, Dünya Kupası’na iyi başladı

Fenerbahçeli futbolcular Enner Valencia ile Michy Batshuayi, 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarda attıkları gollerle takımlarının aldıkları galibiyette başrol üstlendi.

Bu sezon form grafiğiyle dikkati çeken Valencia, ev sahibi Katar'ı 2-0 mağlup ettikleri açılış maçında Ekvador'a galibiyeti getiren golleri kaydetti. Müsabakanın 16. ve 31. dakikasında fileleri havalandıran 33 yaşındaki futbolcu, milli takım kariyerindeki gol sayısını 37'ye çıkardı.

Ekvador'un Dünya Kupası'nda kaydettiği son 5 golde Enner Valencia'nın imzası bulunuyor. Valencia ayrıca Süper Lig'de de en skorer oyuncular sıralamasında 13 golle zirvede yer alıyor.

Katar 2022'nin favorileri arasında gösterilen Belçika ise Kanada ile yaptığı ilk müsabakada 3 puanı Michy Batshuayi'nin golüyle elde etti. Batshuayi, 44. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Michy Batshuayi, Dünya Kupası'nda ikinci kez gol sevinci yaşadı.

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Fenerbahçe'nin golcüleri Valencia ile Batshuayi, Dünya Kupası'na iyi başladı
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