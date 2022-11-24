Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gençlik ve Spor Bakanlığı, Süper Lig kulüpleriyle "iletişim" iş birliği yapacak
Giriş Tarihi: 24.11.2022 14:12

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Süper Lig kulüpleriyle "iletişim" iş birliği yapacak

AA
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Süper Lig kulüpleriyle iletişim iş birliği yapacak

Spor Toto Süper Lig kulüpleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Genç Ne Sever, Milli Sporcu Bursu, Yetenek Taraması, 10 Bin Pota gibi projeler için özel etkinlikler düzenleme, gençleri antrenmanda ağırlama, bakanlık projelerinin tanıtımı gibi konularda destek olacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, attığı adımları kitlelere duyurmak, küçük yaşta spora yönlendirme çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Spor Toto Süper Lig kulüpleriyle iş birliği yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kulüpler, bakanlığın Genç Ne Sever, Milli Sporcu Bursu, Yetenek Taraması, 10 Bin Pota gibi projeler için özel etkinlikler düzenleme, gençleri antrenmanda ağırlama, bakanlık projelerinin tanıtımı gibi konularda destek olacak.

İş birliği kapsamında, projelerle ilgili çekilecek olan tanıtım filmlerinde Süper Lig kulüplerinin profesyonel sporcuları yer alacak.

Süper Lig kulüplerinin resmi iletişim hesaplarından duyurulacak projeler, kulüplerin resmi ürünlerinin satışa sunulduğu mağazalarının tanıtıcı broşür ve bilgilendirme içeriklerinde de yer alacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig kulüplerinin, kitleleri spora ve aktiviteye yönlendiren projelerin geniş kesime duyurulması için destek çalışmaları yapacağını açıkladı.

Türkiye'nin şu anda branş fark etmeksizin dünyanın en modern spor altyapılarından birine sahip olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her branşta tesislerimiz vatandaşlarımızın kullanımına açık. Milli Sporcu Bursu, Yetenek Taraması, Genç Ne Sever, 10 Bin Pota gibi vizyon projelerimizle gençlerin spora ve sosyal aktivitelere ilgisini arttırıyoruz. Bu gibi projelerin duyurulması, projeye ilgiyi arttıracak. Dolayısıyla bundan Türk sporu faydalanacaktır. Başta vizyon projelerimiz olmak üzere, Türkiye'de spora olan ilgiyi arttıracak ve gençlerimizi faaliyetlere yöneltecek çalışmalarımızın duyurulması konusunda Süper Lig kulüplerimizle iş birliği sürecine başlıyoruz. Kulüplerimizin projelerin duyurulması noktasındaki destekleriyle çok daha fazla gencimize ulaşmayı, onların spora yönlendirilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Amacımız el birliğiyle sporun daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni ÖTV matrah oranları
Halk TV’de zor anlar; Başkan Erdoğan'a dua edince yayına müdahale ettiler
Son dakika: TSK'dan Kamışlı'da PKK-YPG’ye bombardıman
SON DAKİKA: Suriye'de petrol rafinerisinin vurulmasının perde arkası! 'PKK'nın kaderini belirleyecek...'
Düzce depremi Marmara depremini tetikler mi? Prof.Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de iki ili işaret etti
Partisindeki kavgayı yönetemeyen Kılıçdaroğlu, ülkeyi nasıl yönetecek! İmamoğlu il binasını bastı mı?
İYİ Partili Aytun Çıray’ın başörtüsü düşmanlığı yaptığı görüntüleri ortaya çıktı
İmamoğlu il binasını bastı mı?
Bunu bilir bunu söylerim
Başkan Erdoğan sinyali verdi! Mehmetçik harekâta hazır
ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Süper Lig kulüpleriyle "iletişim" iş birliği yapacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA