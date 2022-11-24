Göster kendini N’Koudou!

Beşiktaş'ın devre arasında bek, stoper, orta saha ve kanat takviyesi yapması bekleniyor. Ghezzal'ın sakatlığı sonrası N'Koudou ve Redmond'un performansları tatmin edici olmadı. Kaliteyi yukarı çekmek isteyen ve istikrarlı oyuncu arayışında olan siyah-beyazlılar,Dünya Kupası'nda Kamerun forması giyecek 27 yaşındaki futbolcunun sergileyeceği performans, devre arası için umut ışığı olacak. Teknik heyetin degörüşünde birleştiği kanat oyuncusu, başlangıcı bugün İsviçre karşısında yapacak. Kupada dikkat çekmesi halinde özellikle Fransız takımlarının ilgisinin artabileceği konuşuluyor.Beşiktaş'ın, Dünya Kupası arasında oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta 29 Kasım'da İstanbulspor, 3 Aralık'ta ise Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. İki mücadele de saat 19.00'da başlayacak.