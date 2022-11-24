İşte kalem kalem yapılan ödemeler

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılan kongrede başkanlığa seçilen Dursun Özbek, 14 Haziran'da mazbatasını aldı. Özbek başkanlığındaki yönetim, 5 ayı devirdikleri görev süresinde 900 milyon TL'ye yakın ödeme gerçekleştirdi. Galatasaray Adası'nı yeniden inşa ederek işbaşı yapan Özbek ve kurmayları, Kemerburgaz'a kazmayı vurdu, Mecidiyeköy projesini 1 milyar TL gelir getirecek şekilde revize etti ve sıfırdan futbol takımı kurdu. Yönetim, 900 milyon TL'lik ödemeyi Avrupa Kupası ve Token gibi önemli gelirlerinden mahrum kalarak gerçekleştirdi. İşte ödeme listesi:Nelsson, Cicaldau, Morutan, Barış Alper, Berkan ve Sacha Boey'in 5 milyon Euro'yu bulan bonservis taksitleri ödendi.Mohamed'in 4 milyon dolar olan satın alma opsiyonu kullanıldı.Eski oyunculardan Mariano'nun 500 bin Euro'luk alacağı kapatıldı.20 milyon TL'lik vergi borcu ödemesi yapıldı.Transfere 3-4 yıllık vadelere yayılarak 27 milyon Euro bonservis harcandı.Vergiyle birlikte 50 milyon Euro maliyetli futbol takımına her ay 5 milyon Euro ödeniyor.Dursun Özbek ve yönetimi 5 ayda üç yıllık icraat yaptı.Ada'nın tapularını aldı. Kısa sürede hizmete açtı.2017'de aldığı Kemerburgaz'ı tapusuyla G.Saray'ın malı yaptı. Hemen kazmayı vurdu.Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir takım yaptı. Bugün G.Saray'dan 5 oyuncu Dünya Kupası'nda.Mecidiyeköy'deki binaya el atıldı, G.Saray'a 1 milyar liralık katkı sağlayacak.Bankalar Birliği'nden çıkmaya hazırlanıyor. İlk etapta 800 milyon TL yatırılacak. Florya'ya kazma vurulunca da diğer 800 milyon TL ödenecek.Burak Elmas'ın 30 milyon Euro'ya kurduğu kadro ligi 13. bitirmişti. Bu sezon aynı paraya daha güçlü, yıldızlarla dolu bir kadro kuruldu.Sezon başı 525 milyon TL'lik sponsorluk hedefi konuldu. Ancak sadece ilk 5 ayda 18 yeni sponsordan 450 milyon TL'lik gelir geldi.