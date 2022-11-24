‘Mücevher’ için büyük kapışma

Fenerbahçe'de oynadığı futbolla herkesi hayran bırakan ve geçtiğimiz günlerde ilk kez A Milli Takım formasını giyen Arda Güler paylaşılamıyor. 'Napoli'de gözler mücevher Arda Güler'de' başlığı atan İtalyan Calciomercato'nun haberine göre; Napoli, PSG veTottenham başta birçokAvrupa devi, listelerindeyer alan 17 yaşındakiTürk yıldız için rekabet içerisindeolacak. Ayrıca Arda'nın sezon sonunda ulaşacağı oynama süresine göre 5 ila 20 milyonEuro arasında serbest kalmamaddesinin olduğu hatırlatıldı. Fenerbahçe'den Napoli'nin, Kim ve Eljif Elmas transferlerini gerçekleştirdiğine de vurgu yapıldı.