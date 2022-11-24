‘Mücevher’ için büyük kapışma

Fenerbahçe'de oynadığı futbolla herkesi hayran bırakan ve geçtiğimiz günlerde ilk kez A Milli Takım formasını giyen Arda Güler paylaşılamıyor. 'Napoli'de gözler mücevher Arda Güler'de' başlığı atan İtalyan Calciomercato'nun haberine göre;Ayrıca Arda'nın sezon sonunda ulaşacağı oynama süresine görehatırlatıldı. Fenerbahçe'den Napoli'nin, Kim ve Eljif Elmas transferlerini gerçekleştirdiğine de vurgu yapıldı.