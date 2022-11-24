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Giriş Tarihi: 24.11.2022

‘Mücevher’ için büyük kapışma

‘Mücevher’ için büyük kapışma
Fenerbahçe'de oynadığı futbolla herkesi hayran bırakan ve geçtiğimiz günlerde ilk kez A Milli Takım formasını giyen Arda Güler paylaşılamıyor. 'Napoli'de gözler mücevher Arda Güler'de' başlığı atan İtalyan Calciomercato'nun haberine göre; Napoli, PSG ve Tottenham başta birçok Avrupa devi, listelerinde yer alan 17 yaşındaki Türk yıldız için rekabet içerisinde olacak. Ayrıca Arda'nın sezon sonunda ulaşacağı oynama süresine göre 5 ila 20 milyon Euro arasında serbest kalma maddesinin olduğu hatırlatıldı. Fenerbahçe'den Napoli'nin, Kim ve Eljif Elmas transferlerini gerçekleştirdiğine de vurgu yapıldı.

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‘Mücevher’ için büyük kapışma
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