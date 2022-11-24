Müjde! Jesus kalıyor

Fenerbahçe'de gözler aralık ayına çevrildi. Dünya Kupası'nın ardından Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite, 2016 yılından bu yana sürdürdüğü görevinden ayrılacak. En büyük hayallerinden biri, Brezilya'nın başına geçmek olan Jesus adaylar arasında yer alıyordu. Ancak son gelişmeler sonrası böyle bir ihtimal yok denecek kadar azaldı.Brezilya'yı geçmişte farklı bir ülkeden teknik adamın yönetmemesi, Jesus seçeneğinin arka planda kalmasında önemli bir faktör olarak gösteriliyor.Bu gelişme sarı-lacivertli camiada büyük bir sevinç yarattı. Takımı hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da uçuran Portekizli çalıştırıcı büyük bir olasılıkla Fenerbahçe'nin başında kalacak.Jesus, tüm ısrarlara rağmen Fenerbahçe ile uzun süreli mukavele yapma fikrinden uzak durmuş ve 1 yıllık imza atmıştı. Sarı-lacivertli yönetim, 68 yaşındaki teknik direktörün yeni sözleşme çalışmalarına başladı.Jesus ve yönetimin, ortak bir paydada buluşması halinde mevcut sözleşme en az 1 yıl daha uzatılacak.Geldiği günden bu yana en çok rotasyonlarıyla konuşuldu. Her maça farklı 11'le başlaması zaman zaman eleştirilse de başarılı saha sonuçlarıyla Fenerbahçe'yi adeta uçurdu.İkikulvarda Fenerbahçe'nin başında 25 maça çıktı, 2.16 puan ortalaması yakaladı. Kanarya, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 6 beraberlik alırken sadece 3 kez yenildi.Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in ilk yarısını en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde 29 puanla lider tamamladı.36 kez rakip ağları sarsan Fenerbahçe, Süper Lig'in en golcü takımı oldu. Rakip forvetlere 14 kez geçit verirken Galatasaray (9) ve Konyaspor'un (10) ardından en az gol yiyen 3. takım unvanını aldı.Avrupa'daki tek fire Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde yaşandı. Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti ve grubundan lider çıkarak son 16'ya adını yazdırmayı başardı.