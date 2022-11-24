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Giriş Tarihi: 24.11.2022

Paramı almadan buradan gitmem!

Paramı almadan buradan gitmem!

Beşiktaş’ta gönderilmek istenen Welinton 850 bin Euro’luk yıllık ücretinin tamamı ödenmeden ayrılmayacağını bildirdi

Siyah-beyazlıların yabancı transferi yapabilmesi için dolu olan 14 kişilik kontenjanda yer açmaya ihtiyacı var. Bu doğrultuda elden çıkarılmak istenen Welinton ayrılmaya yanaşmıyor. Beşiktaş ile sözleşmesinin son yılına giren Brezilyalı futbolcunun sezon sonuna kadar kalma niyetinde olduğu ifade edildi. Yıllık 850 bin Euro kazanan 33 yaşındaki stoperin ayrılık için koşulu, kalan parasının ödenmesi ya da kendisine ülkesinden gelebilecek tekliflerde aynı rakamı bulması.

MONTERO'NUN İSTANBUL İNADI
Kartal'ın kiralık olarak yarım sezonluğuna göndermek istediği Francisco Montero'nun ise Türkiye'de sadece İstanbul takımlarında forma giyme düşüncesinden vazgeçmediği öğrenildi. 23 yaşındaki stoperin, bunun dışında ülkesi İspanya'dan gelebilecek teklifleri değerlendireceği kaydedildi.

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