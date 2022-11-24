Paramı almadan buradan gitmem!

Siyah-beyazlıların yabancı transferi yapabilmesi için dolu olan 14 kişilik kontenjanda yer açmaya ihtiyacı var. Bu doğrultuda elden çıkarılmak istenen Welinton ayrılmaya yanaşmıyor.Yıllık 850 bin Euro kazanan 33 yaşındaki stoperin ayrılık için koşulu, kalan parasının ödenmesi ya da kendisine ülkesinden gelebilecek tekliflerde aynı rakamı bulması.Kartal'ın kiralık olarak yarım sezonluğuna göndermek istediği'nun ise Türkiye'de sadece İstanbul takımlarında forma giyme düşüncesinden vazgeçmediği öğrenildi. 23 yaşındaki stoperin, bunun dışında ülkesi İspanya'dan gelebilecek teklifleri değerlendireceği kaydedildi.