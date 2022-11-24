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Giriş Tarihi: 24.11.2022 22:38

Şenol Güneş'e Öğretmenler Günü kutlaması

İHA
Şenol Güneş’e Öğretmenler Günü kutlaması

Beşiktaşlı futbolcular , bir dönem öğretmenlik yapmış olan Teknik Direktör Şenol Güneş’in Öğretmenler Günü’nü çiçek takdim ederek kutladılar.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in Öğretmenler Günü kutlandı. Futbolcuların takdim ettiği çiçeği kabul eden ve kendisi için hazırlanan pastayı kesen Güneş, futbolcularımıza hitaben yaptığı konuşmada, öğretmenlerin çocukların hayatlarında önemli bir yere sahip olduğunun altını çizerek, "Öğretmenler geleceğin altyapısını oluşturuyorlar. Öğretmenlik yaptığım için çok mutluyum. Kısa bir dönem öğretmenlik yapmış olmama rağmen öğrencilerimin başarılarıyla gurur duyuyorum. Aynı şey antrenörlük için de geçerli. İnşallah sizlerle beraber başarılı oluruz. Umarım gelecekte bugünkü durumunuzdan daha iyi yere geleceksiniz. Kazanmak, kaybetmek futbolda var, ona takılmayın. Oyununuzu geliştirmek daha önemli. Hep onun peşinden gidin" diye konuştu.

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Şenol Güneş'e Öğretmenler Günü kutlaması
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