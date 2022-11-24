Son dakika: Dünya Kupası’nda İsviçre’nin rakibi Kamerun! İlk yarıda gol sesi yok...

CANLI ANLATIM

CANLI SKOR: İsviçre 1-0 Kamerun

GOL: 48' Embolo

İLK 11'LER BELLİ OLDU

İsviçre: Sommer, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Xhaka, Freuler, Sow, Embolo, Shaqiri, Vargas

Kamerun: Onana, Tolo, Nkoulou, Castelletto, Fai, Gouet, Hongla, Zambo Anguissa, Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi

İKİ TAKIMIN OPTA VERİLERİ

-İsviçre ile Kamerun, Dünya Kupası tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İsviçre, daha önce bu turnuvada rakip olduğu tek Afrika temsilcisi olan Togo'yu 2-0 mağlup etti (2006).

-Üst üste beşinci kez Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazırlanan İsviçre, tarihinin en uzun serisini yaşıyor.

-Dünya Kupası gruplarında oynadığı son beş açılış maçının hiçbirini kaybetmeyen İsviçre (2G 3B), son mağlubiyetini 1966'da Almanya karşısında aldı (5-0).