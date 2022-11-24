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Giriş Tarihi: 24.11.2022 12:57 Son Güncelleme: 24.11.2022 14:12

Son dakika: Dünya Kupası'nda İsviçre'nin rakibi Kamerun! İlk yarıda gol sesi yok...

Son dakika: Dünya Kupası’nda İsviçre’nin rakibi Kamerun! İlk yarıda gol sesi yok...

Son dakika haberi: Dünya Kupası'nda heyecan ediyor. Turnuvanın 5. gününde G Grubu'nun ilk maçında İsviçre ile Kamerun karşı karşıya geliyor. Zorlu maçta iki takım da galibiyetle başlamak istiyor. Galatasaray'ın golcüsü Haris Seferovic bu maçta yedek kulübesinde olacak. 13.00'da başlayan maçın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.

2022 Katar Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvanın 5. gününde G Grubu'nun ilk maçında İsviçre ile Kamerun karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele de iki takım da turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Haris Seferovic, bu maçta yedek kulübüde olacak.

CANLI ANLATIM

CANLI SKOR: İsviçre 1-0 Kamerun

GOL: 48' Embolo

İLK 11'LER BELLİ OLDU

İsviçre: Sommer, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Xhaka, Freuler, Sow, Embolo, Shaqiri, Vargas

Kamerun: Onana, Tolo, Nkoulou, Castelletto, Fai, Gouet, Hongla, Zambo Anguissa, Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi

İKİ TAKIMIN OPTA VERİLERİ

-İsviçre ile Kamerun, Dünya Kupası tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İsviçre, daha önce bu turnuvada rakip olduğu tek Afrika temsilcisi olan Togo'yu 2-0 mağlup etti (2006).

-Üst üste beşinci kez Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazırlanan İsviçre, tarihinin en uzun serisini yaşıyor.

-Dünya Kupası gruplarında oynadığı son beş açılış maçının hiçbirini kaybetmeyen İsviçre (2G 3B), son mağlubiyetini 1966'da Almanya karşısında aldı (5-0).

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Son dakika: Dünya Kupası'nda İsviçre'nin rakibi Kamerun! İlk yarıda gol sesi yok...
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