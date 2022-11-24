Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler paylaşılamıyor! Napoli’den sonra 2 dev daha...

Fenerbahçe'de oynadığı futbolla herkesi hayran bırakan ve geçtiğimiz günlerde ilk kez A Milli Takım formasını giyen Arda Güler paylaşılamıyor.

'Napoli'de gözler mücevher Arda Güler'de' başlığı atan İtalyan Calciomercato'nun haberine göre; Napoli, PSG ve Tottenham başta birçok Avrupa devi, listelerinde yer alan 17 yaşındaki Türk yıldız için rekabet içerisinde olacak.

Ayrıca Arda'nın sezon sonunda ulaşacağı oynama süresine göre 5 ila 20 milyon Euro arasında serbest kalma maddesinin olduğu hatırlatıldı.

Fenerbahçe'den Napoli'nin, Kim ve Eljif Elmas transferlerini gerçekleştirdiğine de vurgu yapıldı.