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Giriş Tarihi: 24.11.2022 11:36

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler paylaşılamıyor! Napoli'den sonra 2 dev daha...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler paylaşılamıyor! Napoli’den sonra 2 dev daha...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin çok şeyler beklediği 17 yaşındaki Arda Güler'i Avrupa'nın dev ekipleri paylaşamıyor. İtalyan basını, 2 ekibin daha genç yıldıza talip olduğunu yazdı.

Fenerbahçe'de oynadığı futbolla herkesi hayran bırakan ve geçtiğimiz günlerde ilk kez A Milli Takım formasını giyen Arda Güler paylaşılamıyor.

'Napoli'de gözler mücevher Arda Güler'de' başlığı atan İtalyan Calciomercato'nun haberine göre; Napoli, PSG ve Tottenham başta birçok Avrupa devi, listelerinde yer alan 17 yaşındaki Türk yıldız için rekabet içerisinde olacak.

Ayrıca Arda'nın sezon sonunda ulaşacağı oynama süresine göre 5 ila 20 milyon Euro arasında serbest kalma maddesinin olduğu hatırlatıldı.

Fenerbahçe'den Napoli'nin, Kim ve Eljif Elmas transferlerini gerçekleştirdiğine de vurgu yapıldı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler paylaşılamıyor! Napoli'den sonra 2 dev daha...
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