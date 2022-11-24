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Giriş Tarihi: 24.11.2022

Türkiye’ye dönmem!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Türkiye’ye dönmem!

Adı büyük takımlarla anılan RIDVAN YILMAZ iddialara noktayı koydu: Galatasaray ve Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği milli sol bek, "En az 29 yaşına kadar Avrupa'da üst seviye liglerde oynamak istiyorum" dedi

Yaz transfer döneminde bonuslar dahil 6.5 milyon Euro'ya Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın adı yeniden Türk takımlarıyla anılmaya başlanmıştı. İskoçya'da yeteri kadar şans bulamayan 21 yaşındaki milli futbolcu için Galatasaray'ın devre arasında girişimde bulunacağı, sol beke takviyeyi gündemine alan Beşiktaş'ın da eski oyuncusunu yarım sezon kiralayabileceği konuşuluyordu. Ancak genç oyuncunun ajandasında geri dönmek yok.

HAYALİNİN PEŞİNDEN GİDECEK
Avrupa hayalini gerçekleştiren ve peşinden gitmekte kararlı olan Rıdvan, planlamasını da buna göre yaptı. Milli futbolcunun çıkan haberler sonrası yakın çevresine, "En az 28-29 yaşına kadar Avrupa'da üst seviye liglerde oynayıp kendimi göstermek istiyorum, geri dönmeye niyetim yok" dediği kaydedildi. Rıdvan, bu sözleriyle Türkiye'ye dönüş kapılarını kapattı.

BEYAZ SAYFA AÇACAK
Sakatlığı bulunan genç sol bek, öncesinde 11'de çıktığı Dundee United maçında iyi performans sergilemiş ve İskoç basınından da olumlu tepkiler almıştı. Uyluk bölgesinde problem yaşayan ve mini bir operasyon geçiren Rıdvan'ın ocak ayında sahalara dönebileceği kaydedildi. 21 yaşındaki futbolcunun, teknik adam değişikliğine giden Rangers'ta takımın başına geçecek yeni hocasından formayı kaparak beyaz sayfa açmak istediği belirtildi.

İNGİLTERE'DE HASRET GİDERDİLER
Beşiktaş altyapısında uzun yıllar birlikte vakit geçiren ve A Takım'da yine şampiyonluklarda yan yana olan Rıdvan Yılmaz ile Ersin Destanoğlu, İngiltere'de buluştu. Takıma verilen 9 günlük izinde Rıdvan'ın daveti üzerine Ada'ya giden siyah-beyazlı ekibin genç kalecisi Ersin, yakın dostuyla hasret giderdi.

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