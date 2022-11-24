Türkiye’ye dönmem!

Adı büyük takımlarla anılan RIDVAN YILMAZ iddialara noktayı koydu: Galatasaray ve Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği milli sol bek, "En az 29 yaşına kadar Avrupa'da üst seviye liglerde oynamak istiyorum" dedi
Yaz transfer döneminde bonuslar dahil 6.5 milyon Euro'ya Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın adı yeniden Türk takımlarıyla anılmaya başlanmıştı. İskoçya'dayeteri kadar şans bulamayan21 yaşındaki milli futbolcuiçin Galatasaray'ındevre arasında girişimdebulunacağı, sol beke takviyeyigündemine alanBeşiktaş'ın da eski oyuncusunuyarım sezon kiralayabileceğikonuşuluyordu. Ancak genç oyuncunun ajandasında geri dönmek yok.
HAYALİNİN PEŞİNDEN GİDECEK
Avrupa hayalini gerçekleştiren ve peşinden gitmekte kararlı olan Rıdvan, planlamasını da buna göre yaptı. Milli futbolcunun çıkan haberler sonrası yakın çevresine, "En az 28-29 yaşına kadarAvrupa'da üst seviye liglerdeoynayıp kendimi göstermekistiyorum, geri dönmeyeniyetim yok" dediği kaydedildi. Rıdvan, bu sözleriyle Türkiye'ye dönüş kapılarını kapattı.
BEYAZ SAYFA AÇACAK
Sakatlığı bulunan genç sol bek, öncesinde 11'de çıktığı Dundee United maçında iyi performans sergilemiş ve İskoç basınından da olumlu tepkiler almıştı. Uyluk bölgesindeproblem yaşayan vemini bir operasyon geçirenRıdvan'ın ocak ayındasahalara dönebileceğikaydedildi. 21 yaşındakifutbolcunun, teknik adamdeğişikliğine giden Rangers'tatakımın başına geçecekyeni hocasından formayıkaparak beyaz sayfaaçmak istediği belirtildi.
İNGİLTERE'DE HASRET GİDERDİLER
Beşiktaşaltyapısında uzun yıllar birlikte vakit geçiren ve A Takım'da yine şampiyonluklarda yan yana olan Rıdvan Yılmaz ile Ersin Destanoğlu, İngiltere'de buluştu. Takıma verilen 9 günlük izinde Rıdvan'ın daveti üzerine Ada'ya giden siyah-beyazlı ekibin genç kalecisi Ersin, yakın dostuyla hasret giderdi.