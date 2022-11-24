Türkiye’ye dönmem!

Yaz transfer döneminde bonuslar dahil 6.5 milyon Euro'ya Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın adı yeniden Türk takımlarıyla anılmaya başlanmıştı.Ancak genç oyuncunun ajandasında geri dönmek yok.Avrupa hayalini gerçekleştiren ve peşinden gitmekte kararlı olan Rıdvan, planlamasını da buna göre yaptı. Milli futbolcunun çıkan haberler sonrası yakın çevresine,dediği kaydedildi. Rıdvan, bu sözleriyle Türkiye'ye dönüş kapılarını kapattı.Sakatlığı bulunan genç sol bek, öncesinde 11'de çıktığı Dundee United maçında iyi performans sergilemiş ve İskoç basınından da olumlu tepkiler almıştı.Beşiktaşaltyapısında uzun yıllar birlikte vakit geçiren ve A Takım'da yine şampiyonluklarda yan yana olan Rıdvan Yılmaz ile Ersin Destanoğlu, İngiltere'de buluştu. Takıma verilen 9 günlük izinde Rıdvan'ın daveti üzerine Ada'ya giden siyah-beyazlı ekibin genç kalecisi Ersin, yakın dostuyla hasret giderdi.