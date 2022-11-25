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Giriş Tarihi: 25.11.2022 11:06 Son Güncelleme: 25.11.2022 11:32

2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının ilk maçları tamamlandı

2022 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşamasının ilk maçları tamamlandı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus'la bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe hem ligde hem de Avrupa'da emin adımlarla ilerliyor. Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı futbol alkış alırken, genç yeteneği Arda Güler de transferde adından söz ettiriyor. 17 yaşındaki büyük yetenek için 4 Avrupa devi harekete geçti.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının ilk maçları tamamlandı. Toplam 8 grupta yapılan 16 karşılaşmanın 5'i beraberlikle sonuçlandı. 41 golün atıldığı ilk grup müsabakalarının 4'ünde takımlar fileleri havalandırmayı başaramadı. En farklı skorlu galibiyetleri İspanya ile İngiltere elde etti. 2010 Dünya Kupası'nın şampiyonu İspanya, Kosta Rika'yı 7-0 mağlup ederken, 1966'nın kazananı İngiltere ise İran'a 6-2 üstünlük kurdu.

İlk maçların en büyük sürprizini Suudi Arabistan ile Japonya yaptı. Suudi Arabistan, turnuvanın favorilerinden Arjantin'i 2-1 mağlup ederken, Japonya ise Almanya'yı aynı skorla yenmeyi başardı. 6 futbolcu ilk müsabakalarda 2'şer kez fileleri havalandırdı. Ekvador'un Fenerbahçeli oyuncusu Enner Valencia, İngiltere'den Bukayo Saka, İran'dan Mehdi Taremi, Fransa'dan Olivier Grioud, İspanya'dan Ferran Torres ve Brezilya'dan Richarlison 2'şer gole imza attı.

Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Gana'yı 3-2 mağlup ettikleri maçta attığı golle 5 farklı Dünya Kupası'nda (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) fileleri havalandıran ilk isim olarak tarihe geçti. Söz konusu karşılaşmalarda hakemler kırmızı karta başvurmazken, 56 kez sarı kart gösterildi. Sadece Almanya-Japonya maçında kart çıkmadı.

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2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının ilk maçları tamamlandı
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