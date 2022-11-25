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Giriş Tarihi: 26.11.2022 00:06

Arjantin Meksika maçı ne zaman? Arjantin Meksika maçı saat kaçta hangi kanalda?

Arjantin Meksika maçı ne zaman? Arjantin Meksika maçı saat kaçta hangi kanalda?

Dünya Kupası maçları devam ederken Arjantin Meksika karşılaşması için geri sayım sürüyor. Karşılaşmayı canlı yayın üzerinden naklen takip etmek isteyenler Arjantin Meksika maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Zorlu karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak. İşte Arjantin Meksika maçı yayın günü, saati ve diğer bilgileri…

Futbol severler Arjantin Meksika maçı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İlk maçında öne geçmesine karşın Suudi Arabistan'a sürpriz bir şekilde 2-1 yenilen ve 36 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Arjantin, kupadaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Peki Arjantin Meksika maçı ne zaman? Arjantin Meksika maçı saat kaçta hangi kanalda?

ARJANTİN - MEKSİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arjantin - Meksika maçı 26 Kasım Cumartesi günü saat 22:00'da başlayacak. 2022 Dünya Kupası'na favori olarak gelen takımlardan Arjantin, C Grubu'ndaki ikinci maçında 26 Kasım Cumartesi günü Meksika ile karşılaşacak. Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

ARJANTİN - MEKSİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

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Arjantin Meksika maçı ne zaman? Arjantin Meksika maçı saat kaçta hangi kanalda?
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