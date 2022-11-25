Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı’dan borç açıklaması!

D Smart'ta yayınlanan Haftanın Konuğu programında Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, Faik Gürses'in sorularını yanıtladı. Baltacı, 6 aylık görev sürelerini değerlendirerek, "Başkanımız 3 yıldır başkanlık yapıyordu. Tekrar seçime gidildi ve kadroyu yenileyerek Ahmet Nur Çebi başkanlığa devam etti. Biz de aslında bu sürecin bir parçası olduk. Beşiktaş'ın borçluluğu Ahmet Nur Çebi dış döneminde kaynaklı olarak artmadı. Kulübün borcu Beşiktaş'ın kendi içinde kur artışı ve faiz nedeniyle oluşmaktadır. 90 milyon Euro'dan 45 milyon Euro'ya çekilmiş bir futbol takımı kadrosu var. Bunun daha aşağıya çekilmesini ve borçların kapatılmasını önerenler oldu. 700 milyon TL borç ödenen bir camiada küçülmeyle borç ödenir mi? Bence çok küçülerek bu borç azalmaz. Önce mevcut kaynakları çok doğru yerde doğru işlerde kullandığını ikna etmeniz lazım. Ben inanıyorum ki Beşiktaş camiası, Ahmet Nur Çebi dönemindeki mali işlerdeki disiplini fark etmiştir. Şu an Beşiktaş'ta Süleyman Seba dönemindeki mali disipline yakın bir anlayış var. Bu sene sponsorlar ve yönetici arkadaşlarımızın destekleri ile amatör branşlarda iyi bütçeli takımlar kurabildik. Amatör şubelerde bütçe açığı yaşamıyoruz. Futbol takımına çilek transferi yapmadık ama sponsor ilgisi çok fazla. Çünkü sponsorlar, paranın doğru kullanılacağını biliyorlar. Beşiktaş'ı çok tanınmamış ama vizyoner yöneticiler yönetiyor" dedi.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in takımın başına getirilmesini yorumlayan Engin Baltacı, "Futbol takımında yaşayan efsanelerden biri Şenol Güneş'i göreve getirdik. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Taraftarlarımız sabırlı olsun. Camia da yapıcı eleştiriler ile bizi desteklesin. Biz istediğimiz sonuçları alacağız" diye konuştu.



"Yıllık yaklaşık 1 milyar faiz yükümüz var"

Kulübün borçlarına değinen Engin Baltacı, "Kurduğumuz kadro gelirler ile finanse edilecek durumda. Yıllık yaklaşık 1 milyar faiz yükümüz var. Kur kaynaklı maaş artışları mevcut. Türk Lirası kazanıp, Euro ödeniyor. Pandemi sürecinde sponsorlar azaldı. Altyapıdan oyuncu yetiştirip satmak ve para kazanmak kısa vadede olacak bir iş değil. Kripto para işine de ilerisini iyi göremediğimiz için girmedik. Bütçeyi küçültüyoruz ama bunu yaparken ödemeleri aksatmıyoruz. İddaa gelirlerinden yeterince pay alamıyoruz. Bunun düzeltilmesini bekliyoruz. Bütün kulüplerin için bir başlangıç yapma zamanı diye düşünüyorum. Bütün kulüpler ehil ellerde. Böyle bir dönemde iyi bir başlangıç yapılabilirse bu faiz sıkıntısını aşabiliriz" ifadelerini kullandı.



"Kaçak yayınların gelirlerin düşmesinde etkisi var"

Engin Baltacı naklen yayın gelirleriyle ilgili olarak ise, "Kaçak yayınların gelirlerin düşmesinde etkisi var. Bunun kamuoyunda mücadelesinin verilmesi gerekiyor. Ancak bizim futbolumuz nerede biraz da ona bakmak lazım. Kimse kusura bakmasın federasyon kupasında kazanılan maçları tarihi başarı sayar hale geldik. Ülke futbolu olarak hem kulüplerde hem de milli takım olarak geriledik. Futbolumuzun kalitesi düştü. Böylece, futbolun her alanda alıcısı düştü. Eskiden uluslararası başarılarla beraber daha çok ilgi çekiyorduk. Ekonomik sıkıntı insanların lükslerinden kısmaya başlamasına sebep oldu. Bu yüzden yeni bir heyecan yapmamız lazım. Futbolun, futbol dışı unsurlar tarafından sonuçları belirlendiği algısını kırmamız lazım" açıklamasında bulundu.

Taraftarlara da destekleri için teşekkür eden Baltacı, "Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Stat 100 bin kişilik de olsa doldururlar. Çok büyük bir destek veriyorlar. Tüm biletleri kombine olarak çıkartsak hepsi biterdi. Taraftarlarımız bu desteğine devam etsin biz şampiyon olacağız" diye konuştu. Engin Baltacı son olarak şunları söyledi:

"Yönetimsel yanlışlardan dolayı kulüpler bu durumda. Bu olmadığı takdirde, borçlar da sıfırlanınca takımlar düzelebilir. Ama bu gelirlerle Avrupa'daki takımlarla boy ölçüşmek mümkün mü? Mümkün değil. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ile Futbol A.Ş. aynı çatı altında toplanamıyor. Amatör branşlarda başarı için derneğin gelirlerinin artması gerekiyor. Biz en azından sponsor gelirlerini doğru yerlere harcıyoruz. Yönetimdeki bazı genç arkadaşlarımız başkan ile yarışacak durumda. Genç yöneticilerimiz bizi heyecanlandırıyor, ufkumuzu açıyor. Beşiktaş'ın geleceği emin ellerde."