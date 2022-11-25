Dursun Özbek: Ronaldo ile ilgimiz yok

Galatasaray Üniversitesi'nin kuruluşunun 30. yıl dönümü için düzenlenen bir etkinliğe katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e, Manchester United ile sözleşmesini fesheden Cristiano Ronaldo için sarı-kırmızılı taraftarın yaptığıçağrısı soruldu. Özbek,ifadesini kullandı. Dünya Kupası'nı da yorumlayan Özbek,diye konuştu.