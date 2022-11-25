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Giriş Tarihi: 25.11.2022

Dursun Özbek: Ronaldo ile ilgimiz yok

Dursun Özbek: Ronaldo ile ilgimiz yok

Sarı-kırmızılı kulübün Başkanı, Portekizli yıldızla ilgili transfer dedikodularına noktayı koydu

Galatasaray Üniversitesi'nin kuruluşunun 30. yıl dönümü için düzenlenen bir etkinliğe katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e, Manchester United ile sözleşmesini fesheden Cristiano Ronaldo için sarı-kırmızılı taraftarın yaptığı 'Galatasaray'a gel' çağrısı soruldu. Özbek, "Ronaldo planlarımız içinde yok" ifadesini kullandı. Dünya Kupası'nı da yorumlayan Özbek, "Favori takımım Arjantin'di ama kazaya uğradı (Suudi Arabistan'a 2-1 yenilmesi). Maçların hepsini izleme fırsatım olmadı ama Fransa'yı beğendim" diye konuştu.

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Dursun Özbek: Ronaldo ile ilgimiz yok
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