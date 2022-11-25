Dursun Özbek: Ronaldo ile ilgimiz yok

Sarı-kırmızılı kulübün Başkanı, Portekizli yıldızla ilgili transfer dedikodularına noktayı koydu
Galatasaray Üniversitesi'nin kuruluşunun 30. yıl dönümü için düzenlenen bir etkinliğe katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e, Manchester United ile sözleşmesini fesheden Cristiano Ronaldo için sarı-kırmızılı taraftarın yaptığı 'Galatasaray'a gel' çağrısı soruldu. Özbek, "Ronaldo planlarımız içinde yok" ifadesini kullandı. Dünya Kupası'nı da yorumlayan Özbek, "Favori takımımArjantin'di ama kazaya uğradı(Suudi Arabistan'a 2-1 yenilmesi).Maçların hepsiniizleme fırsatımolmadıama Fransa'yıbeğendim" diye konuştu.