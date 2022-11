Her kulvarda varız ve var olacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, dünkü idmandan sonra basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yaptı, soruları cevapladı. İşte Avcı'dan mesajlar: "30 Temmuz'da Süper Kupa ile başlayan süreçte toplam 22 resmi müsabaka oynadık. Şampiyonluktan sonraki değişimde Trabzonspor her kulvarda olmaya devam ediyor. Şampiyonluk yarışının içinde var. Avrupa'da Konferans Ligi'nde önemli hedefleri var ve Türkiye Kupası daha başlamadı."Trabzonspor bir değişimin ve her şeyin içinde. Değişimdeki sürecin üzerinde çok çalışarak geçen sene neler yaptık, bu sene neler yapamadık veya neleri eksik yaptığımızı görüntülerle, verilerle ve sahada pratiklerle uygulayarak yöneteceğiz. Bu PlayStation oyunu değil.Altyapımız için şu anda dünyanın çoğu kulübü tarafından denetlenen bir firma tarafından organizasyon yapılıyor. Bu toprağın verimini daha iyi hale getirmek için yapıyoruz. Bu yörenin oyuncularında cesaret, gözü karalık, kuvvet var ancak zihnini ve eğitimini daha iyi hale getirmemiz lazım..."Bu sene birinci bölgeyi en az kullanan ekibiz. Bu şampiyon olan takım için çok sağlıklı bir durum değil. En fazla orta yapan takıma döndük. Akan oyunda 80 taneden 1 tanesi öyle olur. Bu bir plandır. Bulamadığında topu çevireceksin, çevirmeye müsaade edilmiyor.Bu sene bekleri hücumda aktif kullandık. Ancak hedefsiz orta yaptığın an bunlar sana geçiş olarak geri dönüyor. Benim oynadığım 8'lerin o özellikleri yok. Belirli bir süreden sonra karşılamada sıkıntı yaşıyoruz. Ama bekleri geçen seneye oranla daha derinlikte kullandığımı düşünüyorum.Ara transferde kulübün menfaatlerine göre hareket edeceğiz ve şu an bir çalışmamız yok. Hatta kadroda 14 oyuncudan 1 tanesini boşaltmamız gerekiyor. Oyunculara tabii ki bakıyoruz. Kadroda boşluk olur, giden olursa onların yerine hazırlıklarımız var ama onun dışında bir şey yok.Trabzonsporlu oyuncular, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı ile teknik heyete çiçek verdi. Futbolcularla konuşan Avcı, ardından idmanı takip eden basın mensuplarının yanına gelerek, eşi öğretmen olan TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç'a çiçek hediye etti.Trabzonspor'un Dünya Kupası arasında oynayacağı 3 hazırlık maçı kesinlik kazandı. Buna göre bordo-mavililer; Crystal Palace, Hull City ve Kasımpaşa kulüpleriyle hazırlık karşılaşması oynayacak. İlk hazırlık maçı 3 Aralık tarihinde Antalya'da. Bordo-mavili takımın 10 Aralık'ta Kocaeli'nde Kasımpaşa ile yapacağı müsabaka A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.