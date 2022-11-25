Katar ile Senegal bugün Dünya Kupası ikinci grup maçlarında karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk maçlarını 2-0'lık skorlarla kaybeden iki takıma da mutlak galibiyet gerekiyor. Karşılaşmaya az bir süre kala, Katar Senegal maçı hangi kanalda, saat kaçta soruları araştırılıyor. Bilindiği üzere 2022 Dünya Kupası maçları TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında yayınlanıyor. Peki, FIFA 2022 Dünya Kupası Katar Senegal maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda, TRT 1'de mi yayınlanacak? İşte Katar Senegal maçı canlı izle ekranı