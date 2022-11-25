Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri KATAR SENEGAL MAÇI TRT 1 İLE CANLI İZLE! FIFA 2022 Dünya Kupası Katar Senegal maçı saat kaçta başlıyor?
Giriş Tarihi: 25.11.2022 14:17

KATAR SENEGAL MAÇI TRT 1 İLE CANLI İZLE! FIFA 2022 Dünya Kupası Katar Senegal maçı saat kaçta başlıyor?

KATAR SENEGAL MAÇI TRT 1 İLE CANLI İZLE! FIFA 2022 Dünya Kupası Katar Senegal maçı saat kaçta başlıyor?

Dünya Kupası heyecanı 2. maçlar ile hız kesmeden devam ediyor. Al Thumama Stadyumunda saatler 15.00’da Katar ile Senegal kozlarını paylaşacak. İki takımda A grubunda oynadıkları ilk maçları 2-0’lık skorlarla kaybetmişlerdi. Gruptan çıkma adına oldukça önemli olan bu mücadele futbolseverler tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki, FIFA 2022 Dünya Kupası Katar Senegal maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda, TRT 1’de mi yayınlanacak? İşte Katar Senegal canlı izle ekranı

Katar ile Senegal bugün Dünya Kupası ikinci grup maçlarında karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk maçlarını 2-0'lık skorlarla kaybeden iki takıma da mutlak galibiyet gerekiyor. Karşılaşmaya az bir süre kala, Katar Senegal maçı hangi kanalda, saat kaçta soruları araştırılıyor. Bilindiği üzere 2022 Dünya Kupası maçları TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında yayınlanıyor. Peki, FIFA 2022 Dünya Kupası Katar Senegal maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda, TRT 1'de mi yayınlanacak? İşte Katar Senegal maçı canlı izle ekranı

KATAR - SENEGAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Katar - Senegal maçı 25 Kasım Cuma günü saat 15:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

KATAR - SENEGAL MUHTEMEL 11'LER

Katar: Barsham; Pedro Miguel, Khoukhi, Salman, A Hassan, Ahmed; Al Haydos, Boudiaf, Hatem; Ali, Afif.

Senegal: Dieng; Sabaly, Koulibaly, Cisse, Diallo; I Gueye, N Mendy; Ndiaye, I Sarr, Diatta, Dia.

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KATAR SENEGAL MAÇI TRT 1 İLE CANLI İZLE! FIFA 2022 Dünya Kupası Katar Senegal maçı saat kaçta başlıyor?
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