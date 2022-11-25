Katar’da gündem Fenerbahçe

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda Türkiye yok ama ülkeleri ile burada mücadele eden sarı-lacivertli futbolcuların performansı Fenerbahçe taraftarının Dünya Kupası heyecanını farklı bir şekilde yaşamasına sebep oluyor…sarı-lacivertli forma ile ortaya koydukları performansı milli takımlarında da sürdürüyor.Ekvador Milli Takımı'nda ter döken Valencia, kupanın açılış maçında Katar'ı 2-0 yendikleri karşılaşmada iki gol birden atıp tüm dikkatleri üzerine çekerken, Belçika'nın Kanada'yı 1-0 mağlup ettiği maçta fileleri havalandıran isim Michy Batshuayi oldu. İki oyuncu da ülkeleri adına 3'er puanı getirdi.Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkaran, Süper Lig'de de zirveye taşıyan Jorge Jesus da Dünya Kupası'nda olmamasına rağmen gündeme en çok gelen isim oldu., "Jesus, Suudilere ofsayt taktiğini çok iyi öğretmiş" yorumlarını beraberinde getirdi.Jesus,F.Bahçe'nin üstündeki tozu aldığı gibi 25 maçlık seride oyuncularını en yüksek formda tutmayı başardı. Sadece Valencia ve Batshuayi değil, milli takıma da 6 oyuncugönderdi. Takım disiplini, fizik kalite, taktik anlayışın yükselmesi F.Bahçeli oyuncuları ön plana çıkartıyor. Batshuayi biraz dikkatli olsa iki tane daha atardı. Her şeyden önce değişikliklerin performansı etkilemediği bir takımda oyuncu öz güveninin en yüksek noktada olduğunu fark ediyorsunuz. Grupta ilk maçlar oynanırken, çıkış yapan takımların birer teknik direktör ekibi olduğu çok açık. Dünyada futbol, yıldız oyunculardan ziyade lider hocaların gövde gösterisine döndü.