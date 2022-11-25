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Giriş Tarihi: 25.11.2022

Katar’da gündem Fenerbahçe

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Katar’da gündem Fenerbahçe

Sarı-lacivertli takımın futbolcuları ve teknik direktörü, Dünya Kupası’na damga vurdu. Valencia ve Batshuayi attığı goller, Jorge Jesus ise daha önce çalıştığı Suudilere öğrettiği ofsayt taktiği ile dillerde

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda Türkiye yok ama ülkeleri ile burada mücadele eden sarı-lacivertli futbolcuların performansı Fenerbahçe taraftarının Dünya Kupası heyecanını farklı bir şekilde yaşamasına sebep oluyor… Takımın iki golcüsü Enner Valencia ile Michy Batshuayi, sarı-lacivertli forma ile ortaya koydukları performansı milli takımlarında da sürdürüyor.

PSG VE BARCELONA GİBİ 3 GOLE ULAŞTI
Ekvador Milli Takımı'nda ter döken Valencia, kupanın açılış maçında Katar'ı 2-0 yendikleri karşılaşmada iki gol birden atıp tüm dikkatleri üzerine çekerken, Belçika'nın Kanada'yı 1-0 mağlup ettiği maçta fileleri havalandıran isim Michy Batshuayi oldu. İki oyuncu da ülkeleri adına 3'er puanı getirdi. Şu ana kadar Fenerbahçe, PSG ve Barcelona'nın Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncuları 3'er gole ulaşıp kulüplerini gururlandırdı.

JORGE JESUS'TAN ÇOK ŞEY ÖĞRENMİŞLER
Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkaran, Süper Lig'de de zirveye taşıyan Jorge Jesus da Dünya Kupası'nda olmamasına rağmen gündeme en çok gelen isim oldu. Suudi Arabistan Milli Takımı'nın büyük bir sürprize imza atarak Messi'li Arjantin'i 2-1 yenmesi ve Tangocular'ın 3 golünün ofsayta takılması, "Jesus, Suudilere ofsayt taktiğini çok iyi öğretmiş" yorumlarını beraberinde getirdi.

GÜRCAN BİLGİÇ:
TEKNİK DİREKTÖRLERİN GÖVDE GÖSTERİSİ
Jesus, F.Bahçe'nin üstündeki tozu aldığı gibi 25 maçlık seride oyuncularını en yüksek formda tutmayı başardı. Sadece Valencia ve Batshuayi değil, milli takıma da 6 oyuncu (Altay, Ferdi, Emre Mor, İrfan Can, İsmail, Arda) gönderdi. Takım disiplini, fizik kalite, taktik anlayışın yükselmesi F.Bahçeli oyuncuları ön plana çıkartıyor. Batshuayi biraz dikkatli olsa iki tane daha atardı. Her şeyden önce değişikliklerin performansı etkilemediği bir takımda oyuncu öz güveninin en yüksek noktada olduğunu fark ediyorsunuz. Grupta ilk maçlar oynanırken, çıkış yapan takımların birer teknik direktör ekibi olduğu çok açık. Dünyada futbol, yıldız oyunculardan ziyade lider hocaların gövde gösterisine döndü.

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