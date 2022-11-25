Kupa günlüğü

Katar'da güvenlik güçleri, alkole göz açtırmıyor. Statta alkol içmenin yasak olduğu Dünya Kupası'nda Meksikalı bir seyirci, Polonya maçınaXR cihazından geçen futbolseverin değişik tavırlarını garipseyen emniyet güçlerinin şüphesi haklı çıktı. Güvenlik, arama yaptığıKişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.Arjantin maçında takım arkadaşı kaleci Mohammed Al Owais ile talihsiz bir şekilde çarpışan ve burnu, üç dişi, çenesi ile yüz kemiklerinde kırık meydana gelen Suudi Arabistan oyuncusuAlmanya'da operasyon geçirdi. Ameliyat sonrasında ülkesine iyi olduğunun mesajını veren 30 yaşındaki sol bek "Her şeyin yolunda olduğunu teyit ederek herkesi rahatlatmak istiyorum.Hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.İngiltere Milli Takımı menajeri Gareth Southgate, Harry Kane hakkında sevindirici haber verdi. 52 yaşındaki çalıştırıcı, İran maçında sağ ayak bileğinden sakatlık yaşayan takımın en önemli gol ayağının, ABD karşısında oynayabileceğini açıkladı ve şunları söyledi:İngiltere ile ABD arasındaki maç bugün TSİ 22.00'de başlayacak.