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Giriş Tarihi: 25.11.2022

Kupa günlüğü

UĞUR ÇEM
Kupa günlüğü
Güvenlik, alkolü dürbünde yakaladı
Katar'da güvenlik güçleri, alkole göz açtırmıyor. Statta alkol içmenin yasak olduğu Dünya Kupası'nda Meksikalı bir seyirci, Polonya maçına dürbün şeklindeki mataraya saklanmış içkiyle girmek istedi. XR cihazından geçen futbolseverin değişik tavırlarını garipseyen emniyet güçlerinin şüphesi haklı çıktı. Güvenlik, arama yaptığı taraftarın dürbününde gizli bölmeye yerleştirilen alkole el koydu. Kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Yasser Shahrani: Benim için dua edin
Arjantin maçında takım arkadaşı kaleci Mohammed Al Owais ile talihsiz bir şekilde çarpışan ve burnu, üç dişi, çenesi ile yüz kemiklerinde kırık meydana gelen Suudi Arabistan oyuncusu Yasser Al Shahrani, Almanya'da operasyon geçirdi. Ameliyat sonrasında ülkesine iyi olduğunun mesajını veren 30 yaşındaki sol bek "Her şeyin yolunda olduğunu teyit ederek herkesi rahatlatmak istiyorum. Benim için dua edin. Zafer için Suudi halkını tebrik ederim, hepiniz bunu hak ettiniz. Hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

İngiltere'ye Harry Kane'den iyi haber
İngiltere Milli Takımı menajeri Gareth Southgate, Harry Kane hakkında sevindirici haber verdi. 52 yaşındaki çalıştırıcı, İran maçında sağ ayak bileğinden sakatlık yaşayan takımın en önemli gol ayağının, ABD karşısında oynayabileceğini açıkladı ve şunları söyledi: "Harry iyi durumda. Bir süre takımdan ayrı çalıştı ama kendisi için her şey yolunda." İngiltere ile ABD arasındaki maç bugün TSİ 22.00'de başlayacak.

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