Önce okul sonra futbol

Japonya Ligi takımlarından Sanfrecce Hiroshima'da, 2008-09 döneminde Galatasaray'ı çalıştıran Michael Skibbe'nin yardımcısı olarak görev alan Serhat Umar, Japon futbolundaki gelişimi ve detaylarıile paylaştı: "Hannover 96'da çalışırken iki Japon futbolcum vardı. İlk kez Japon isimlerle Almanya'da çalışmıştım.Sistemi çok güzel oturtturmuşlar. Bütün oyuncuların teknik kapasiteleri inanılmaz iyi.Futbollarına okullarının takımlarında devam ediyorlar. NBA (ABD Profesyonel Basketbol Ligi) gibi bir sistemleri var. Amerika'ya çok benziyor. Junior High School ve High School College University olarak ayrılıyor.Örneğin; bizde altyapıda yetişen bir oyuncu üniversiteyi okuduğu sırada otomatik olarak okulun futbol takımına da kayıt oluyor. Profesyonel bir kulüp oyuncuyu istediği taktirde o futbulcu alıp oynatabilir .Sahada ölüme giderler. İşin sırrı burada saklı. Son saniyeye kadar ne olursa olsun mücadeleyi bırakmıyorlar. Önümüzdeki 10 yıl içinde Avrupa takımlarında birçok Japon oyuncu göreceğiz. Damga vuracaklarını düşünüyorum.""MesutÖzil, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger gibi isimler artık gelmiyor. Bunların kendilerine ait öz güvenleri ve kaliteleri vardı. Almanya'daki kulüpler de bunlardan şikâyetçi. Yaratıcı futbolcu çıkarma problemleri var. Forvetleri Timo Werner sakatlandı, Niclas Füllkrug'u aldılar.Pivot forvet sıkıntısı yaşıyorlar. Almanya Ligi'nde yabancı oyuncu çok fazla..""HajimeMoriyasu (Japonya Teknik Direktörü), Hiroshima'da 2012, 2013 ve 2015 yıllarında şampiyon oldu. Sakin kalan ve Avrupa'yı yakından tanıyan bir hoca. Hiroshima'da iyi işler yaptı, bunu şimdi de Japonya Milli Takımı'na yansıtıyor.Moriyasu da buna çok güzel bir cevap verdi ve Doan ile Minamino'yu sahaya sürerek gösterdi.""Japonya'da sokakta gezdiğinizde yerde bir tane çöp bulamazsınız. Ama çöp kutusu da göremezsiniz. İnsanlar çöplerini cebine koyup evlerine götürüyorlar."Türk takımları yabancı oyuncu düşünüyorsa Japonya Ligi'ne bakmalarını öneririm. Birkaç Japon oyuncunun kulüplerinde yer alması büyük yarar olur. Takıma disiplin katarlar."