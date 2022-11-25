Sahaya gelsin!

Kulüpler Birliği dün yaptığı toplantıda yabancı hakem meselesini masaya yatırdı. 5 saat süren toplantıdan somut bir karar çıkmazken,Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Çağrı İlk, özellikle VAR'daki yabancı hakem uygulaması için Avrupa ülkelerindeki örneklerden bahsetti. Bazı kulüp başkanları dafikrini ortaya attı. Tartışmalar neticesinde resmi bir karar çıkmasa da kulüplerin büyük bir kısmıdüşüncesini benimsedi. Tam mutabakat sağlanırsa TFF'ye kulüplerin görüşünü başkan Ali Koç iletecek. Bu arada toplantıya katılan Acun Ilıcalı özellikle yayıncılıktaki korsan yayınların önlenmesi konusundaki çalışmaları hakkında başkanlara bilgi verdi.Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, toplantının ardından şunları söyledi: Mevcut TFF en iyisini yapmaya çalışıyor ama kulüplerin de sabırlı olması gerekiyor. Sadece VAR'da mı orta sahada mı yabancı olsun yoksa ikisi de yabancı mı olsun düşüncesi mevcut? Elde 22-23 hakem var. 29 hakeme ihtiyaç duyuluyor. Pilot sezon olarak 6 eksiği yabancı hakemlerle giderme konusunda ısrar var. TFF ise VAR'la bunu yapmaya çalışıyor. Görüştükleri bazı ülkelerden olumsuz yanıt aldılar. Orta sahaya yabancı hakem görüşünü TFF'ye bir kez daha ileteceğiz. Dünyaya bakınca Suudi Arabistan ve Yunanistan önemli maçlarda bunu uyguluyor. Diğer ülkelerde de değişim programları var. Burada MHK'nin refleksi önemli. Destekleyecekler mi ya da rahatları bozulmasın diye sistemi baltalayacaklar mı? Ben çok emin değilim.Toplantıya gelen Hull City Başkanı ve Avrupa maçlarının yayınını elinde bulunduran TV patronu Acun Ilıcalı, korsan yayıncılıkla ilgili yaptığı çalışmalar hakkında bir sunum yaptı.