Samba geç açıldı

Dünya Kupası'nın doğal favorilerinden Brezilya, G Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi. Sambacılar, ilk yarıda tutuk bir görüntü sergilese de62. dakikada kaleciden seken topu takip eden Richarlison, güzel bir dokunuşla duvarı deldi. 73'te Vini Jr'ın akıl dolu ortasını kontrol eden Tottenham formasını giyenBrezilya, son 20 Dünya Kupası'nda da ilk maçında yenilmemiş oldu.Fransa'da PSG forması giyen Neymar , 80'de sakatlanıp yerini Antony'e bırakmak zorunda kaldı.Brezilya ikinci yarıdaki oyunuyla Sırbistan'ı nakavt etti. İlk yarı oyunun kontrolü Brezilya'da idi. Ama Sırbistan da sahada iyi direniyordu. Zaman zaman atak girişimleri de yapıyordu. İkinci devreye Sambacılar çok yüksek tempolu ve değişik varyasyonlu ataklarla etkili başladı. Gol her an geliyorum diyordu... Ve skor avantajı yakalandı. İkinci golü de bulup rahatladıktan sonra her atakta pozisyona girdiler ve rahat bir galibiyet aldılar.ve kaliteli bir kadro var ki buna güvenerek ofansif ağırlıklı kadroyla sahaya çıktı. Daha zor maçlarda baş ağrıtır mı bekleyip görmek lazım.