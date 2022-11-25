Samba geç açıldı

Kupanın favorilerinden Brezilya, Sırbistan engelini ikinci yarıda bulduğu gollerle aştı. Neymar’ın suskun kaldığı maçta Richarlison’un dublesi zaferi getirdi
Dünya Kupası'nın doğal favorilerinden Brezilya, G Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi. Sambacılar, ilk yarıda tutuk bir görüntü sergilese de son yarım saatte Richarlisonipleri eline aldı. 62. dakikada kaleciden seken topu takip eden Richarlison, güzel bir dokunuşla duvarı deldi. 73'te Vini Jr'ın akıl dolu ortasını kontrol eden Tottenham formasını giyen 25yaşındaki yıldız, havalanan topaharika bir vole vurarak turnuvanınen güzel gollerinin birine imzaatıp skoru ilan etti: 2-0. Brezilya, son 20 Dünya Kupası'nda da ilk maçında yenilmemiş oldu.
NEYMAR SAKATLANDI
Fransa'da PSG forması giyen Neymar , 80'de sakatlanıp yerini Antony'e bırakmak zorunda kaldı.
BİR GÖRÜŞ
ÖMER ÜRÜNDÜL: TİTE'NİN BAŞINI AĞRITABİLİR
Brezilya ikinci yarıdaki oyunuyla Sırbistan'ı nakavt etti. İlk yarı oyunun kontrolü Brezilya'da idi. Ama Sırbistan da sahada iyi direniyordu. Zaman zaman atak girişimleri de yapıyordu. İkinci devreye Sambacılar çok yüksek tempolu ve değişik varyasyonlu ataklarla etkili başladı. Gol her an geliyorum diyordu... Ve skor avantajı yakalandı. İkinci golü de bulup rahatladıktan sonra her atakta pozisyona girdiler ve rahat bir galibiyet aldılar. Brezilya teknik direktörü Tite'nin elinde öylesine bol alternatifli ve kaliteli bir kadro var ki buna güvenerek ofansif ağırlıklı kadroyla sahaya çıktı. Daha zor maçlarda baş ağrıtır mı bekleyip görmek lazım.