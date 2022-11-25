Son dakika: 2022 Dünya Kupası’nda Galler’in rakibi İran! İlk yarıda gol yok -CANLI

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. B Grubu'nun ikinci maçında Galler ile İran karşı karşıya geliyor. Galler ilk maçında ABD ile 1-1 kalırken, İran güçlü rakibi İngiltere'ye 6-2 mağlup olmuştu. Zorlu mücadelede iki takım da 3 puan peşinde... İran'ın 16. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
GALLER 0-0 İRAN
İLK 11'LER
Galler: Hennessey, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Williams, Ampadu, Wilson, Ramsey, Gareth Bale, Moore
İran: Hossein, Rezaeian, Pouraliganji, Majid, Mohammadi, Gholizadeh, Nourollahi, Ezatolahi, Hajsafi, Azmoun, Taremi