Son dakika: 2022 Dünya Kupası’nda Galler’in rakibi İran! İlk yarıda gol yok -CANLI

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. B Grubu'nun ikinci maçında Galler ile İran karşı karşıya geliyor. Galler ilk maçında ABD ile 1-1 kalırken, İran güçlü rakibi İngiltere'ye 6-2 mağlup olmuştu. Zorlu mücadelede iki takım da 3 puan peşinde... İran'ın 16. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.