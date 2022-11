Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş’ten flaş Cristiano Ronaldo açıklaması!

"SAVUNMA DA SUÇLU, KALECİ DE SUÇLU"

Benim stoperim birebir kalsın istemem ama kalacak. Orada başarılı olacak. Rakip her çıktığında gol atıyorsa savunma da suçlu, kaleci de suçlu.

"REDMOND İLE WEGHORST TARTIŞTI"

Redmond ile Weghorst antrenmanda bir tartıştılar. Weghorst haklıydı. Basın izlese olay olurdu. Tartışmak, susmaktan her zaman daha iyidir. İnsanlar görüşlerini söyleyebilir. Yeri ve tarzı değişebilir. Redmond bulunduğu yerde toleranslı girdi. Baktım tartışıyorlar, kenardayım. Ne oldu dedim? Hocam siz böyle söylediniz dedi. Bunu alması önemli. Dedim doğru söylemişsin Wout haklısın ama yanlış konuştun. Söylediğinin Redmond'a faydası olmadı. Dağıttın onu. Öyle bir söyledin ki, el kol falan ben de rahatsız oldum. Redmond da sonra dinleyince hak verdi. Her doğruyu her zaman söyleyemezsin. İkisinde de böyle sivri taraflar var. Söylerken doğru olduklarını söylüyorlar. Biz iki doğrudan 1 doğru çıkaracağız.