Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş’ten flaş Cristiano Ronaldo açıklaması!

"AİLE ORTAMI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Elimizde olan 4 oyuncumuz Dünya Kupası'nda. En azından grup aşamasında aramızda olmayacaklar. Yetkilerimiz, sorumluluklarımız hep belli. Bunu oturtmaya, aile ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Burada sıcak hava oluşturabilirsek daha büyük sinerji olacaktır. Gruplaşmalara tahammülümüz yok. Bir kişi bile olsa burada durmayacak. Bu yükü hep birlikte kaldıracağız. Çalıştığım arkadaşlar da buna hazır olmalı.

"PES ETMEK YOK"

Takım olmak için bazı kavramları anlamak lazım. Yönetim bana görev verdi, ben de oyunculara görev vereceğim. Her türlü eleştiriye, her türlü görüşe saygı duyuyorum. Bizden alacağız bilgiler, bize daha yeni bilgilerle dönmeli. Ayrıntılı çalışmak zorundayız. Oyunculara çok açık ve samimi konuştum. Kafamızın arkasında bir şey varsa geri düşeriz. Benim keyfime göre değil takımın başarısına göre olacak. Oynayacağımız oyun hepimizin keyfine göre olsun. Coşkulu bir oyun olacak. Geçmiş oyunlardan daha iyi, doğru, ne yaptığını bilen takım olmak istiyoruz. Kesinlikle taviz vermeyiz. Basın da eleştirilerle bize yardımcı olabilir. Adaletli, çok çalışan bir takım havası yaratmak istiyoruz. Çok ters kırılmalar oldu. Takım kırılganlık gösterdi. Sorumluluk almaktan imtina ettiler. Kaçmanın kimseye yararı yok. Üstüne gideceğiz. Hiçbir konuda pes etmek yok. Kazanmak kaybetmek duygusunda çok işini iyi yapmayı ön plana çıkaracağız. O zaten sonucu getirir. Getirmezse gücümüz yetmedi deriz.