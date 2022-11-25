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Giriş Tarihi: 25.11.2022 10:41 Son Güncelleme: 25.11.2022 10:44

Son dakika Galatasaray haberleri: Nelsson'dan Sevilla açıklaması: Söz verdiler mi bilmiyorum

Son dakika Galatasaray haberleri: Nelsson’dan Sevilla açıklaması: Söz verdiler mi bilmiyorum

Danimarka Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda boy gösteren Galatasaray'ın savunmacısı Victor Nelsson transfer sorularına cevap verdi.

Galatasaray'ın 24 yaşındaki stoperi Victor Nelsson, Danimarka Milli Takımı'yla Katar'daki Dünya Kupası'nda mücadele ederken, transferle ilgili flaş sözler sarf etti.

Sevilla'nın ciddi şekilde ilgilendiği genç savunmacı, "Ben anı yaşıyorum. Gelecekte neler olacağını bilemem, göreceğiz. Mümkün olduğu kadar sıradaki maça odaklanmaya çalışıyorum. Galatasaray'dan ayrılma zamanım gelirse, gideceğim kulüp Sevilla mı olur, başka bir kulüp mü olur, göreceğiz" diye konuştu.

"SÖZ VERDİLER Mİ BİLMİYORUM"
Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılma ihtimaliyle ilgili de konuşan Nelsson, "Kulübüm Galatasaray'ın, transferim için Sevilla'ya bir söz verdiğiyle ilgili bir şey duymadım. Transfer haberleri giderek daha fazla çıkıyor, görüyorum. Ancak, doğrusunu söylemek gerekirse transferle ilgili bana gelen hiçbir şey yok" açıklamasını yaptı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Nelsson'dan Sevilla açıklaması: Söz verdiler mi bilmiyorum
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