Son dakika Galatasaray haberleri: Nelsson’dan Sevilla açıklaması: Söz verdiler mi bilmiyorum

"SÖZ VERDİLER Mİ BİLMİYORUM"

Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılma ihtimaliyle ilgili de konuşan Nelsson, "Kulübüm Galatasaray'ın, transferim için Sevilla'ya bir söz verdiğiyle ilgili bir şey duymadım. Transfer haberleri giderek daha fazla çıkıyor, görüyorum. Ancak, doğrusunu söylemek gerekirse transferle ilgili bana gelen hiçbir şey yok" açıklamasını yaptı.