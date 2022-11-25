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Giriş Tarihi: 25.11.2022 10:16

Son dakika haberi: Balotelli bin pişman! Adana Demirspor'a dönmek istiyor

Son dakika haberi: Balotelli bin pişman! Adana Demirspor’a dönmek istiyor

Adana Demirspor formasıyla geçen sezon adeta yeniden doğan Mario Balotelli, Sion'a gitmek için her türlü yolu denemişti. İsviçre'de mutlu olmayan ve ayrılmak için gün sayan dünyaca ünlü yıldız, başkan Murat Sancak'a dönmek için mesaj yolluyor.

İtalya 2. Lig ekibi Monza'da tamamen gözden düşmüşken geldiği Adana Demirspor'da attığı 19 golle sezona damga vurup yeniden İtalya Milli Takımı'na çağrılan Mario Balotelli, gündem olmaya devam ediyor.

SION'DA MUTLU OLAMADI
Sezon başında ayrılık kararı alarak Adana Demirspor'u zor durumda bırakan ve gitmek adına her yolu deneyen İtalyan yıldız, Sion'da mutlu olamadı. Çıktığı 9 maçta 5 kez fileleri havalandıran başarılı oyuncu, saha dışında ise yine olayların adamıydı. Hem gece hayatıyla hem de tribünlere yaptığı hareketlerle dikkat çeken Mario'nun sözleşmesini feshetmek adına görüşmeler yaptığı ifade edildi.

BAŞKAN MURAT SANCAK SICAK BAKMIYOR
Adana Demirspor'dan ayrıldığı için pişman olan ve Güney ekibinin başkanı Murat Sancak'a yönelik dönüş sinyalleri veren yıldız oyuncu, yeniden Lacivert-Mavili formayı giymek istiyor. Dyzuba ile yollarını ayırdıktan sonra forvet arayışları için kolları sıvayan Şimşekler ara transferde yine ses getiren bir hamle yapmak istiyor. Hulk ve Suarez gibi dünyaca ünlü isimlerle adı anılan Demirspor'da Balotelli'nin bu talebine başkan Murat Sancak'ın sıcak bakmadığı ifade ediliyor. (Fanatik)

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Son dakika haberi: Balotelli bin pişman! Adana Demirspor'a dönmek istiyor
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