Son dakika haberi: Balotelli bin pişman! Adana Demirspor’a dönmek istiyor

BAŞKAN MURAT SANCAK SICAK BAKMIYOR

Adana Demirspor'dan ayrıldığı için pişman olan ve Güney ekibinin başkanı Murat Sancak'a yönelik dönüş sinyalleri veren yıldız oyuncu, yeniden Lacivert-Mavili formayı giymek istiyor. Dyzuba ile yollarını ayırdıktan sonra forvet arayışları için kolları sıvayan Şimşekler ara transferde yine ses getiren bir hamle yapmak istiyor. Hulk ve Suarez gibi dünyaca ünlü isimlerle adı anılan Demirspor'da Balotelli'nin bu talebine başkan Murat Sancak'ın sıcak bakmadığı ifade ediliyor. (Fanatik)