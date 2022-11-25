Son dakika haberi: Fatih Terim’in annesi Nuriye Terim vefat etti

Kentteki özel bir hastanenin morguna kaldırılan Terim'in cenazesinin, yarın eşi Talat Terim'in kabrinin yanında toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan, Fatih Terim de taziyeleri kabul etmek ve cenaze törenine katılmak için Adana'ya hareket etti. Fatih Terim'in babası Talat Terim de 6 Şubat 2019'da 95 yaşında yaşamını yitirmişti.

GALATASARAY'DAN TAZİYE MESAJI

Galatasaray, Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim'in vefatı için taziye mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Efsanemiz Fatih Terim'in kıymetli annesi Nuriye Terim'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhume Nuriye Terim'e Allah'tan rahmet; kederli Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.