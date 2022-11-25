Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim vefat etti
Giriş Tarihi: 25.11.2022 10:48 Son Güncelleme: 25.11.2022 11:31

Son dakika haberi: Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim vefat etti

AA
Son dakika haberi: Fatih Terim’in annesi Nuriye Terim vefat etti
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Son dakika haberi: Fatih Terim'in 91 yaşındaki annesi Nuriye Terim, Adana'daki evinde hayatını kaybetti.

Teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, Adana'daki evinde 91 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evde bakım hizmeti alan Nuriye Terim, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Kentteki özel bir hastanenin morguna kaldırılan Terim'in cenazesinin, yarın eşi Talat Terim'in kabrinin yanında toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan, Fatih Terim de taziyeleri kabul etmek ve cenaze törenine katılmak için Adana'ya hareket etti. Fatih Terim'in babası Talat Terim de 6 Şubat 2019'da 95 yaşında yaşamını yitirmişti.

GALATASARAY'DAN TAZİYE MESAJI

Galatasaray, Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim'in vefatı için taziye mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Efsanemiz Fatih Terim'in kıymetli annesi Nuriye Terim'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhume Nuriye Terim'e Allah'tan rahmet; kederli Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Halk TV’de zor anlar; Başkan Erdoğan'a dua edince yayına müdahale ettiler
SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro müjdesi! Sözleşmeli memura kadro çalışmasında sona gelindi
Son dakika: Başkan Erdoğan Pazartesi açıklayacak! Sözleşmeli Personel Düzenlemesi
Rusya Devlet Başkanı Putin: 'Evrenin efendileri' her şeyi kontrol ediyor
Son dakika | Bakan Koca'dan atama ve SMA açıklaması
Kuryelerin bahşiş intikamı
Sümeyye Erdoğan Bayraktar: ‘Israrcı erkek şiddete yöneliyor’
Malezya Başbakanı İbrahim, Başkan Erdoğan arayınca konuşmasını yarıda kesti: Vatandaşlarına görüşmeyi dinletti
Türkiye eski Türkiye değil! "1999 depreminde çadırlar 3 gün sonra kuruldu, yeni Türkiye'de 3 saatte"
En yüksek viyadük yarın açılıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim vefat etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA