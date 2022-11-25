Spor Bakanlığı ile kulüpler el ele verdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tesisleşme ve vizyon projeler noktasında attığı adımları kitlelere duyurmak, küçük yaşta spora yönlendirmedestek sağlamak amacıyla Bakanlık ve Süper Lig kulüpleri arasında iş birliği kararı alındı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig kulüplerinin, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Milli Sporcu Bursu, Yetenek Taraması, 10 Bin Pota, Genç Ne Sever gibi kitleleri spora ve aktiviteye yönlendiren projelerin geniş kitlelere duyurulması için destek çalışmaları yapacağını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: