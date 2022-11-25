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Giriş Tarihi: 25.11.2022

Spor Bakanlığı ile kulüpler el ele verdi

Spor Bakanlığı ile kulüpler el ele verdi
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tesisleşme ve vizyon projeler noktasında attığı adımları kitlelere duyurmak, küçük yaşta spora yönlendirme çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Bakanlık ve Süper Lig kulüpleri arasında iş birliği kararı alındı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig kulüplerinin, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Milli Sporcu Bursu, Yetenek Taraması, 10 Bin Pota, Genç Ne Sever gibi kitleleri spora ve aktiviteye yönlendiren projelerin geniş kitlelere duyurulması için destek çalışmaları yapacağını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Kulüplerimizin projelerin duyurulması noktasındaki destekleriyle çok daha fazla gencimize ulaşmayı ve onların spora yönlendirilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Amacımız el birliğiyle sporun daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak."

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Spor Bakanlığı ile kulüpler el ele verdi
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