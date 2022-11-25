Umutsuz vaka Cicaldau!

Transfer döneminde 11 yabancı isme imza attıran Galatasaray, elindeki yabancıları da gönderdi.Fransa'ya uyum sağlayan Mohamed'e 5 milyon 750 bin Euro'luk opsiyon koyuldu. Nantes satın alma maddesini kullanacak. Morutan'ın geleceği Pisa'nın, Serie A'ya çıkmasına bağlı. Luyindama Antalyaspor'un son 5 maçında banko oynadı. Kalba'ya giden Cicaldau ise bekleneni veremedi.Al-İttihad Kalba takımındaBu performans nedeniyle kulüp, 25 yaşındaki Rumen orta sahanın bonservisini almayı düşünmüyor. Cicaldau sezon sonunda kesin olarak Galatasaray'a dönecek. Sarı-kırmızılılar Burak Elmas döneminde Cicaldau'ya 6.5 milyon Euro yatırım yapmış, Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim iseSüper Lig'de Medipol Başakşehir'iAralık ayının ilk haftasındaoynayacak sarı-kırmızılı takım,