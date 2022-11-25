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Giriş Tarihi: 25.11.2022

Umutsuz vaka Cicaldau!

MEHMET ÖZCAN
Umutsuz vaka Cicaldau!

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al İttihad Kalba, Rumen futbolcunun bonservisini almayı düşünmüyor. Galatasaray’ın 6.5 milyon Euro yatırım yaptığı 25 yaşındaki orta saha, gittiği yerde de fark oluşturamadı. Cicaldau sezon sonunda Florya’nın yolunu tutacak

Transfer döneminde 11 yabancı isme imza attıran Galatasaray, elindeki yabancıları da gönderdi. Marcao; Sevilla'ya satıldı. Diagne ve Sekidika'nın sözleşmesi feshedildi. Mohamed, Luyindama, Morutan ve Cicaldau farklı kulüplere kiralandı. Fransa'ya uyum sağlayan Mohamed'e 5 milyon 750 bin Euro'luk opsiyon koyuldu. Nantes satın alma maddesini kullanacak. Morutan'ın geleceği Pisa'nın, Serie A'ya çıkmasına bağlı. Luyindama Antalyaspor'un son 5 maçında banko oynadı. Kalba'ya giden Cicaldau ise bekleneni veremedi.

YERİNE LUCAS TORREİRA ALINDI
Al-İttihad Kalba takımında 11 resmi maçta 770 dakika görev alırken sadece 1 gol-1 asistlik katkı sağlayabildi. Bu performans nedeniyle kulüp, 25 yaşındaki Rumen orta sahanın bonservisini almayı düşünmüyor. Cicaldau sezon sonunda kesin olarak Galatasaray'a dönecek. Sarı-kırmızılılar Burak Elmas döneminde Cicaldau'ya 6.5 milyon Euro yatırım yapmış, Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim ise Rumen oyuncunun yerine 6 milyon Euro'ya Arsenal'den Lucas Torreira'yı transfer etmişti.

ASLAN'DA TATİL BİTTİ
Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i 7-0 yendikten sonra 12 gün izin yapan Galatasaray bugün Florya'da toplanıyor. Aralık ayının ilk haftasında İspanyol kulüpleri Rayo Vallecano ve Villarreal ile Nef Stadyumu'nda hazırlık maçları oynayacak sarı-kırmızılı takım, 8-16 Aralık tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacak.

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Umutsuz vaka Cicaldau!
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