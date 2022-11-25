Umutsuz vaka Cicaldau!

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al İttihad Kalba, Rumen futbolcunun bonservisini almayı düşünmüyor. Galatasaray’ın 6.5 milyon Euro yatırım yaptığı 25 yaşındaki orta saha, gittiği yerde de fark oluşturamadı. Cicaldau sezon sonunda Florya’nın yolunu tutacak
Transfer döneminde 11 yabancı isme imza attıran Galatasaray, elindeki yabancıları da gönderdi. Marcao; Sevilla'ya satıldı.Diagne ve Sekidika'nın sözleşmesifeshedildi. Mohamed,Luyindama, Morutan veCicaldau farklı kulüplere kiralandı. Fransa'ya uyum sağlayan Mohamed'e 5 milyon 750 bin Euro'luk opsiyon koyuldu. Nantes satın alma maddesini kullanacak. Morutan'ın geleceği Pisa'nın, Serie A'ya çıkmasına bağlı. Luyindama Antalyaspor'un son 5 maçında banko oynadı. Kalba'ya giden Cicaldau ise bekleneni veremedi.
YERİNE LUCAS TORREİRA ALINDI
Al-İttihad Kalba takımında 11 resmi maçta770 dakika görev alırkensadece 1 gol-1 asistlik katkısağlayabildi. Bu performans nedeniyle kulüp, 25 yaşındaki Rumen orta sahanın bonservisini almayı düşünmüyor. Cicaldau sezon sonunda kesin olarak Galatasaray'a dönecek. Sarı-kırmızılılar Burak Elmas döneminde Cicaldau'ya 6.5 milyon Euro yatırım yapmış, Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim ise Rumen oyuncunun yerine6 milyon Euro'ya Arsenal'denLucas Torreira'yı transfer etmişti.
ASLAN'DA TATİL BİTTİ
Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i 7-0 yendiktensonra 12 günizin yapan Galatasaraybugün Florya'da toplanıyor. Aralık ayının ilk haftasında İspanyol kulüpleri RayoVallecano ve Villarrealile Nef Stadyumu'ndahazırlık maçları oynayacak sarı-kırmızılı takım, 8-16 Aralık tarihleriarasında Antalya'dakamp yapacak.