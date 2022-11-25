Yol göründü!

Beşiktaş'ın devre arası için ilk planı sol beke takviye yapmak. Teknik direktör Şenol Güneş'in performansını beğenmediğiYönetim, tecrübeli oyuncuyu ikinci devrede başka bir takıma kiralamak amacıyla bonservisini elinde bulunduran West Ham United ile görüşerek çözüm arayacak. İstediği operasyonu gerçekleştirmesi halinde siyah-beyazlı ekip, Masuaku'nun yerine yabancı bir oyuncu takviyesi yapacak.Masuaku, siyah-beyazlı ekiple 25 maça çıkarsa opsiyon otomatik olarak devreye girecek ve Beşiktaş oyuncunun bonservisini almak zorunda kalacak.Arthur Masuaku Beşiktaş, formasını giydiği 12 maçın tamamına ilk 11'de başlarken skora iki asist katkısı sağladı.Beşiktaş'ın, Trabzonspor ile yarışta olduğu Onur Bulut için kulübü Kayserispor'un tavrı net. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitenBu nedenle siyah-beyazlılar, bu transferi yaza bırakma kararı aldı. Devre arasında Trabzonspor'un Onur'u kadrosuna katmaması halinde Beşiktaş, haziranda direkt oyuncuyla masaya oturacak.Kartal'da izin bitti ve idmanlar başladı. Beşiktaş'ın özel maç programı ise şöyle: İstanbul (29 Kasım, 19.00-Vodafone Park), Karagümrük (2 Aralık, 19.00-Vodafone Park), Charleroi (8 Aralık-Antalya), Westerlo (11 Aralık Pazar-Antalya).