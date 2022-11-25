Yol göründü!

Beşiktaş, Güneş’in beğenmediği Masuaku’yu gönderip yerine yenisini alacak. Demokratik Kongolu sol bekin kiralık sözleşmesini feshetmek için kulübü West Ham United ile görüşecek olan siyah-beyazlılar, yapılacak transfer için de çalışmalara başladı
Beşiktaş'ın devre arası için ilk planı sol beke takviye yapmak. Teknik direktör Şenol Güneş'in performansını beğenmediği ArthurMasuaku'nun kiralık sözleşmesindençıkılmaya çalışılacak. Yönetim, tecrübeli oyuncuyu ikinci devrede başka bir takıma kiralamak amacıyla bonservisini elinde bulunduran West Ham United ile görüşerek çözüm arayacak. İstediği operasyonu gerçekleştirmesi halinde siyah-beyazlı ekip, Masuaku'nun yerine yabancı bir oyuncu takviyesi yapacak. Demokratik Kongolu yıldıziçin İngiliz ekibiyle imzalanankiralık sözleşmesinde2.2 milyon Euro opsiyonmaddesi bulunuyor. Masuaku, siyah-beyazlı ekiple 25 maça çıkarsa opsiyon otomatik olarak devreye girecek ve Beşiktaş oyuncunun bonservisini almak zorunda kalacak.
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Arthur Masuaku Beşiktaş, formasını giydiği 12 maçın tamamına ilk 11'de başlarken skora iki asist katkısı sağladı.
ONUR BULUT SEZON SONU
Beşiktaş'ın, Trabzonspor ile yarışta olduğu Onur Bulut için kulübü Kayserispor'un tavrı net. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi biten sağ beke karşılık 1 milyon Euro istiyor. Bu nedenle siyah-beyazlılar, bu transferi yaza bırakma kararı aldı. Devre arasında Trabzonspor'un Onur'u kadrosuna katmaması halinde Beşiktaş, haziranda direkt oyuncuyla masaya oturacak.
ŞENOL GÜNEŞ KONUŞACAK
Kartal'da izin bitti ve idmanlar başladı. Beşiktaş'ın özel maç programı ise şöyle: İstanbul (29 Kasım, 19.00-Vodafone Park), Karagümrük (2 Aralık, 19.00-Vodafone Park), Charleroi (8 Aralık-Antalya), Westerlo (11 Aralık Pazar-Antalya). Bu arada ŞenolGüneş bugün basının sorularını yanıtlayacak.