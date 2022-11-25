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Giriş Tarihi: 25.11.2022

Yol göründü!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Yol göründü!

Beşiktaş, Güneş’in beğenmediği Masuaku’yu gönderip yerine yenisini alacak. Demokratik Kongolu sol bekin kiralık sözleşmesini feshetmek için kulübü West Ham United ile görüşecek olan siyah-beyazlılar, yapılacak transfer için de çalışmalara başladı

Beşiktaş'ın devre arası için ilk planı sol beke takviye yapmak. Teknik direktör Şenol Güneş'in performansını beğenmediği Arthur Masuaku'nun kiralık sözleşmesinden çıkılmaya çalışılacak. Yönetim, tecrübeli oyuncuyu ikinci devrede başka bir takıma kiralamak amacıyla bonservisini elinde bulunduran West Ham United ile görüşerek çözüm arayacak. İstediği operasyonu gerçekleştirmesi halinde siyah-beyazlı ekip, Masuaku'nun yerine yabancı bir oyuncu takviyesi yapacak. Demokratik Kongolu yıldız için İngiliz ekibiyle imzalanan kiralık sözleşmesinde 2.2 milyon Euro opsiyon maddesi bulunuyor. Masuaku, siyah-beyazlı ekiple 25 maça çıkarsa opsiyon otomatik olarak devreye girecek ve Beşiktaş oyuncunun bonservisini almak zorunda kalacak.

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Arthur Masuaku Beşiktaş, formasını giydiği 12 maçın tamamına ilk 11'de başlarken skora iki asist katkısı sağladı.

ONUR BULUT SEZON SONU
Beşiktaş'ın, Trabzonspor ile yarışta olduğu Onur Bulut için kulübü Kayserispor'un tavrı net. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi biten sağ beke karşılık 1 milyon Euro istiyor. Bu nedenle siyah-beyazlılar, bu transferi yaza bırakma kararı aldı. Devre arasında Trabzonspor'un Onur'u kadrosuna katmaması halinde Beşiktaş, haziranda direkt oyuncuyla masaya oturacak.

ŞENOL GÜNEŞ KONUŞACAK
Kartal'da izin bitti ve idmanlar başladı. Beşiktaş'ın özel maç programı ise şöyle: İstanbul (29 Kasım, 19.00-Vodafone Park), Karagümrük (2 Aralık, 19.00-Vodafone Park), Charleroi (8 Aralık-Antalya), Westerlo (11 Aralık Pazar-Antalya). Bu arada Şenol Güneş bugün basının sorularını yanıtlayacak.

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