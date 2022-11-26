7-8 Ghezzal lazım

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu: Ghezzal çok iyi futbolcu, iyi bir karakter. Takımda 7-8 tane bu tip lider oyuncuya sahipseniz başarılı olursunuz. Doktorlar şubatta aramıza katılacağını söylediler. Bir an evvel iyileşmesini bekliyoruz. Bizim umudumuz da var gücümüz de. Yarışta geriden gelen öne geçmez diye bir kural yok. Takımın gol atma değil, gol yeme sorunu var. Elimizde Rosier varken sağ bek almayı düşünmem. 6 maçta takımı ayağa kaldıranları tutacağım, dışarıda kalanları göndermeye çalışacağız
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı. Ayak ikinci parmak plantar plate yaralanması nedeniyle ameliyat edilen Rachid Ghezzal'a övgüler yağdıran tecrübeli çalıştırıcı, "İyi futbolcu, iyi bir karakter. Takımda 7-8 tane bu tip lider oyuncuya sahipseniz başarılı olursunuz. Bir an evvel iyileşmesini bekliyoruz. Doktorlar şubat başında aramıza katılacağını söylediler. Ne kadarverimli olacağını sahada göreceğiz" ifadelerini kullandı.
ONUR BULUT'U HER ZAMAN İSTERİM
Transferle ilgili de konuşan Güneş, "Bizim umudumuz da var gücümüz de. Yarışta geriden gelen öne geçmez diye bir kural yok. Takımın gol atma değil, yeme sorunu var. Transfer döneminekadar oynanacak 6 maçta takımıayağa kaldıranları tutacağım. Dışarıda kalanları göndermeye çalışacağız. Burası oyuncu yetiştirme değil, yarışma yeridir. Elimizde Rosiervarken sağ bek almayı düşünmem. Şu an bir dalgalanma yaşıyor. Onur Bulut iyi bir bek, burada olmasını her zaman isterim" dedi.
QUARESMA GELSİN!
Dele Alli'ye Quaresma'yı örnek gösterdiğini dile getiren Şenol Güneş, "O yaşta, öyle çalışması herkese örnektir. Egolu görünmesine rağmen hep mütevazidir. Geriye dönüşü oyuncu olarak mümkün değil ama antrenör olarak dönmesi kulüp kararıdır. Ben bırakınca gelirse sevinirim. Çünkü, zekası ve yeteneği var. İz bırakanlar unutulmaz. Quaresma Beşiktaş'ta iz bıraktı. Burak Yılmaz da çok güzel bir örnektir, idoldür. 36 yaşında gidip Lille'i şampiyon yaptı. Türk oyuncusu yapıyor yani" diye konuştu.
TALİSCA UCUZA GELİRSE ALIRIZ
Şu anda Cristiano Ronaldo'yu alma gibi bir durumları olmadığını belirten Şenol Güneş, Anderson Talisca ile ilgili soruyu da "Beğendiğim bir futbolcu. Ucuz ya da bedavaya gelirse isterim. Ararız, durumunu sorarız. Elimizi cebimize atarız, bu kadar çıktı deriz. Yoksa sen bize ver deriz" şeklinde cevapladı.
BREZİLYA GİBİ TAKIM İSTİYORUM
Güneş, oluşturmak istediği takımı da şöyle anlattı: "Nasıl futbol istiyorsun derseniz, Brezilya gibi... Teknik, yaratıcı, hücumu bilen ama aynı zamanda rakibi baskıyla boğabilen bir takım. Takımda kırılganlık oldu. Sorumluluk almaktanimtina ettiler.Kaçmanın kimseyeyararı yok, üstüne gideceğiz. Pes etmek yok."
WEGHORST İLE REDMOND TARTIŞTI
Bir idman sırasında Weghorst ile Redmond'un tartıştığını söyleyen Güneş, şöyle devam etti: "Weghorst'a haklı olduğunu ancak yanlış konuştuğunu söyledim. Redmond sonra dinleyince hak verdi. Herdoğruyu her zaman söyleyemezsin.İkisinde de sivritaraflar var. Biz iki doğrudan, bir doğru çıkaracağız."