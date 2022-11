7-8 Ghezzal lazım

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı. Ayak ikinci parmak plantar plate yaralanması nedeniyle ameliyat edilen Rachid Ghezzal'a övgüler yağdıran tecrübeli çalıştırıcı, "İyi futbolcu, iyi bir karakter. Takımda 7-8 tane bu tip lider oyuncuya sahipseniz başarılı olursunuz. Bir an evvel iyileşmesini bekliyoruz. Doktorlar şubat başında aramıza katılacağını söylediler.ifadelerini kullandı.Transferle ilgili de konuşan Güneş, "Bizim umudumuz da var gücümüz de. Yarışta geriden gelen öne geçmez diye bir kural yok. Takımın gol atma değil, yeme sorunu var.Dışarıda kalanları göndermeye çalışacağız. Burası oyuncu yetiştirme değil, yarışma yeridir.Şu an bir dalgalanma yaşıyor. Onur Bulut iyi bir bek, burada olmasını her zaman isterim" dedi.Dele Alli'ye Quaresma'yı örnek gösterdiğini dile getiren Şenol Güneş, "O yaşta, öyle çalışması herkese örnektir. Egolu görünmesine rağmen hep mütevazidir. Geriye dönüşü oyuncu olarak mümkün değil ama antrenör olarak dönmesi kulüp kararıdır. Ben bırakınca gelirse sevinirim. Çünkü, zekası ve yeteneği var. İz bırakanlar unutulmaz. Quaresma Beşiktaş'ta iz bıraktı. Burak Yılmaz da çok güzel bir örnektir, idoldür. 36 yaşında gidip Lille'i şampiyon yaptı. Türk oyuncusu yapıyor yani" diye konuştu.Şu anda Cristiano Ronaldo'yu alma gibi bir durumları olmadığını belirten Şenol Güneş, Anderson Talisca ile ilgili soruyu da "Beğendiğim bir futbolcu. Ucuz ya da bedavaya gelirse isterim. Ararız, durumunu sorarız. Elimizi cebimize atarız, bu kadar çıktı deriz. Yoksa sen bize ver deriz" şeklinde cevapladı.Güneş, oluşturmak istediği takımı da şöyle anlattı: "Nasıl futbol istiyorsun derseniz, Brezilya gibi... Teknik, yaratıcı, hücumu bilen ama aynı zamanda rakibi baskıyla boğabilen bir takım. Takımda kırılganlık oldu.üstüne gideceğiz. Pes etmek yok."Bir idman sırasında Weghorst ile Redmond'un tartıştığını söyleyen Güneş, şöyle devam etti: "Weghorst'a haklı olduğunu ancak yanlış konuştuğunu söyledim. Redmond sonra dinleyince hak verdi.Biz iki doğrudan, bir doğru çıkaracağız."