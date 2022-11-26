Abdülkadir ortaya

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezonun geri kalan bölümünde Visca'nın sakatlığı sebebiyle zaman zaman sağ kanatta değerlendirdiği Abdülkadir Ömür'ün, bu nedenle performansının düştüğünü açıkladı. Avcı'nın antrenmanlarda daha fazla serbestlik tanıdığı oyuncuyu, ofansif orta saha ve merkez orta saha bölgelerinde kullanmayı düşündüğü öğrenildi. Tecrübeli teknik adam,Bu arada Trabzonspor'un ara dönemde oynayacağı hazırlık maçlarının programı da netleşmeye başladı. Fırtına, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçınıHull City ile oynayacak.