Abdülkadir ortaya

Trabzonspor’un genç oyuncusu, esas mevkiine geri dönüyor. Visca'nın sakatlığı nedeniyle eksiği gidermek için sağ kanatta oynayan Ömür için Avcı sinyali verdi. 23 yaşındaki futbolcu artık ofansif ve merkez orta sahada görev yapacak
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezonun geri kalan bölümünde Visca'nın sakatlığı sebebiyle zaman zaman sağ kanatta değerlendirdiği Abdülkadir Ömür'ün, bu nedenle performansının düştüğünü açıkladı. Avcı'nın antrenmanlarda daha fazla serbestlik tanıdığı oyuncuyu, ofansif orta saha ve merkez orta saha bölgelerinde kullanmayı düşündüğü öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, böylelikle oyuncunun bireyselyeteneklerini kullanmasına dahafazla fırsat tanımayı planlıyor.
ANTALYA'DA İLK RAKİP HULL CİTY
Bu arada Trabzonspor'un ara dönemde oynayacağı hazırlık maçlarının programı da netleşmeye başladı. Fırtına, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçını 3 Aralık Cumartesigünü Hull City ile oynayacak.