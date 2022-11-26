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Giriş Tarihi: 26.11.2022

Avrupa’yı peşine taktı!

Avrupa’yı peşine taktı!

Fenerbahçe’deki başarılı oyununu Belçika Milli Takımı’na da yansıtan Batshuayi, Katar’daki performansıyla scoutların ilgisini topladı

Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı ile boy gösteren Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi, Kırmızı Şeytanlar'ı Kanada maçında 3 puana taşıyan isim olmuştu. Takımının tek golünü atan Batshuayi, sergilediği performansla Katar'daki scoutların da ilgisini çekmeyi başardı. Enner Valencia ile birlikte Fenerbahçeli taraftarların da yüzünü güldüren 29 yaşındaki forvet için sezon sonu sarı-lacivertli takımın kapısının çalınması bekleniyor. Kariyerinde tekrardan yükselişe geçen Batshuayi bu sezon toplamda 13 gol ve 5 asistlik bir istatistik yakaladı.

TEK BAŞINA SIRTLADI
Opta verilerine göre, Belçika'nın Kanada maçında yakaladığı 0.76'lık gol beklentisi değerinin 0.58'lik bölümü Batshuayi'den geldi.

14
Michy Batshuayi, geçtiğmiz sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere toplam 42 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 14 gol ve 3 asistle oynadı.

12 GÜNLÜK TATİL BİTTİ
Sezonun geride kalan bölümünde 25 maç yapan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, milli arada futbolcularına 12 gün izin vermişti. Ve bu süre dün doldu. Dünya Kupası'ndaki Batshuayi ve Valencia dışında dün tam kadro Samandıra'da toplanan sarı-lacivertliler, 5-12 Aralık'taki Antalya kampına kadar İstanbul'da çalışacak. Burada hazırlık maçı yapmak için arayış ise sürüyor.

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Avrupa’yı peşine taktı!
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