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Giriş Tarihi: 26.11.2022 12:58 Son Güncelleme: 26.11.2022 15:17

Dünya Kupası'nda Avustralya, Tunus'u tek golle geçti

Dünya Kupası’nda Avustralya, Tunus’u tek golle geçti

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu ikinci maçlarında Avustralya, Tunus'u Duke'ün golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Avustralya puanını 3'e yükseltirken, Tunus ise 1 puanda kaldı.

2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Avustralya, Tunus'u 1-0 mağlup etti. Al Janoub Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk dakikalarında tempo düşüktü. Avustralya yan toplarla etkili olmaya çalışırken, Tunus kaptığı toplarla hızlı atak bulma çabasındaydı. İki takım oyuncuları arasında orta sahadaki mücadeleler de oldukça sertti. Avustralya golü de bir yan toptan buldu. 23. dakikada Goodwin'in sol kanattan yaptığı orta savunmaya çarpıp yükseklik kazandı, ceza sahasında iyi yükselen Duke kafayı vurdu ve topu köşeden ağlara gönderdi: 0-1.

Tunus yediği golden sonra hücumda daha etkiliydi. 41. dakikada Drager, Avustralya ceza sahasında uygun pozisyonda şutunu çekti, Souttar son anda topu kayarak kornere gönderdi. 45+3'te ise sağ kanattan gelişen atakta Jebali'nin altı pas önünde yerden gönderdiği topa Msakni gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. Kalesinde tehlikeler yaşayan Avustralya ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamayı başardı.

İkinci yarıda ise daha çok topa hakim olan ve hücum geliştirmeye çalışan taraf Tunus'tu. İkinci yarının başında rakip kalede etkili olan Tunuslu oyuncular, son vuruşlarda ise etkisiz kaldı. Bu yarının başındaki baskıyı atlatan Avustralya kalan dakikalarda kontrollü bir oyunla galibiyete uzandı.

TUNUS TARAFTARLARI FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTI
Avustralya bu galibiyetle puanını 3'e yükseltirken, Tunus 1 puanda kaldı. Afrika temsilcisi ikinci maçında da gol atamadı. Karşılaşma devam ederken Tunuslu taraftarlar tribünde, üzerinde "Free Palestine" (Özgür Filistin) yazılı büyük bir Filistin bayrağı açtı. Bayrak bir süre Tunuslu taraftarların ellerinde dolaştırıldı. Avustralya'da Türk asıllı oyuncu Aziz Behich bu karşılaşmaya da ilk 11'de başladı ve karşılaşmanın tamamında sahada kaldı. Al Janoub Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 41 bin 823 kişinin izlediği açıklandı.

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Dünya Kupası'nda Avustralya, Tunus'u tek golle geçti
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